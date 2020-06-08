Две женщины-водителя столкнулись на встречке в чистом поле Ивановского района

Источник материала: Виртуальный Брест

7 июня около 9:40 в Ивановском районе на автодороге "д.Лясковичи-д.Достоево", по предварительной информации ГАИ , 23-летняя водитель "Рено" выехала на полосу встречного движения и столкнулась с "Фиатом" под управлением 62-летней жительницы д.Молодово.





В результате ДТП обе женщины-водители с травмами госпитализированы.





Известно, что водитель "Рено" получила водительское удостоверение в апреле этого года.





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