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Две женщины-водителя столкнулись на встречке в чистом поле Ивановского района
08.06.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
7 июня около 9:40 в Ивановском районе на автодороге "д.Лясковичи-д.Достоево", по предварительной информации
В результате ДТП обе женщины-водители с травмами госпитализированы.
Известно, что водитель "Рено" получила водительское удостоверение в апреле этого года.
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7 июня около 9:40 в Ивановском районе на автодороге "д.Лясковичи-д.Достоево", по предварительной информации ГАИ, 23-летняя водитель "Рено" выехала на полосу...
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