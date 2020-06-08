Шредера опять избрали главой совета директоров «Роснефти»













Такую информацию распространила пресс-служба компании. Сообщается, что первое заседание совета директоров по итогам годового собрания акционеров было проведено 5 июня, и в ходе него избрали председателя и утвердили состав комитетов совета директоров.





Примечательно, что Герхард Шредер был канцлером Германии с 27 октября 1998 по ноябрь 2005 года. В 2017 году он возглавил совет директоров «Роснефти». К тому же, Шредер является председателем комитета акционеров Nord Stream 2 AG.



