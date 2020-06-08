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Кому РОВД за 81 рубль? Что из недвижимости можно купить на аукционе на Гомельщине

08.06.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце июня и начале июля на Гомельщине пройдут аукционы по продаже объектов недвижимости, сообщает «Гомельоблимущество». Лоты на этот раз необычные.


Так, 30 июня пройдет аукцион, на котором предлагается автозаправочная и газонаполнительная станция в Речице. А в Лельчицком районе на аукцион выставят базу отдыха. В Лоевском можно будет приобрести контору лесничества с тремя сараями, а в Калинковичском — комплекс объектов недвижимости общей площадью более 5,5 тыс. м2.


Еще два аукциона запланировано комитетом «Гомельоблимущество» на 7 июля.

В Петрикове за 27 рублей выставят на продажу здание с тремя пристройками и забором площадью 121,4 м2, а в Октябрьском всего за 81 рубль будут продавать двухэтажное здание местного РОВД, площадью более 1 тыс. м2.

 
 
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В конце июня и начале июля на Гомельщине пройдут аукционы по продаже объектов недвижимости. Лоты на этот раз необычные.
 
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