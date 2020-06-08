Благотворительное мероприятие в поддержку Влада Касперовича прошло 7 июня в кафе «Мустанг»

У двухлетнего Влада Касперовича из Минска редкое генетическое заболевание - спинальная мышечная атрофия 2 типа. Заболевание может проявиться в разном возрасте, после чего начинает прогрессировать. Сначала заболевшие чувствуют слабость в мышцах ног, дальше постепенно слабеют мышцы всего тела — вплоть до тех, которые отвечают за глотание и дыхание. Итогом болезни, при отсутствии лечения, будет мучительная смерть от удушья. При этом интеллект ребенка полностью сохраняется.

В данный момент идет сбор денежных средств на дорогостоящее лечение. Сумма к сбору составляет 300.000 евро.

Благотворительное мероприятие было организовано при помощи белорусских автолюбителей: команды Uracing, Kia Club By, Opel Omega Club, Союза любителей Peugeot, такси «Ваше такси». Более 70 машин приняли участие в построении слов HELP VLAD. Фееричным было также мотошоу, представленное в рамках благотворительного мероприятия. Приехали поддержать Влада и просто неравнодушные к спасению человеческой жизни люди.

Для всех присутствующих была организована развлекательная программа с мини-концертом и анимацией. Поддержали Влада и его семью ведущие Алексей Голуб и Андрей Костюченко, которые провели мероприятие. Атмосферу создавал известный в Беларуси битбоксер Артем Камышенко, а фотографировала участников Инесса Голуб.

В рамках мероприятия также работала благотворительная ярмарка. Вырученные средства от продаж ремесленники перечислили на счет Влада Касперовича.

Этой акцией участники благотворительного мероприятия хотели напомнить обществу о том, что чужих детей не бывает. Ведь от каждого из нас зависит дальнейшая судьба Влада.

На сегодняшний день Влад не сидит самостоятельно, плохо удерживает голову, не ходит, есть проблемы с дыханием. У малыша очень хорошие шансы на восстановление, но для этого лечение нужно начать как можно раньше. В настоящее время есть препарат «Спинраза», который показывает хорошие результаты в лечении больных со СМА.

После переговоров Министерства здравоохранения РБ и американской компании «Биоген» ВПЕРВЫЕ в нашей стране появилась возможность ввести лекарство Спинраза нуждающимся детям без выезда за границу.

Влад Касперович – первый ребенок в Республике Беларусь, кому будет введен данный препарат по месту жительства за счет собственных средств в Республиканском центре наследственных нервно-мышечных заболеваний по цене 75 000 евро за 1 ампулу (вместо 120 000 евро за одну ампулу в Израиле). Итого стоимость четырех загрузочных уколов для Влада Касперовича составит 300 000 евро. До заветной суммы осталось собрать еще более 80.000 евро. Срок – 20 июня.

Реквизиты для оказания материальной помощи Касперовичу Владиславу

ОАО «АСБ Беларусбанк», отделение 524/100 г. Минск, ул. Маяковского, УНП 100325912,

БИК АКВВВY2Х, транзитный счет BY28АКВВ38193821000170000000,

Важно! Назначение платежа: лечение и приобретение лекарства для Касперовича Владислава!

Счета открыты на имя Касперович Татьяны Анатольевны

белорусские рубли -BY02 AKBB 3134 0000 0000 5007 0000

доллары США -BY63 AKBB 3134 1000 0000 4007 0000

евро (код валюты 978 евро)-BY12 AKBB 3134 2000 0000 4007 0000

российские рубли -BY58 AKBB 3134 3000 0000 4007 0000

Можно пополнить баланс благотворительного номера МТС +37529 712-30-42

Карта Беларусбанка № 4255 2003 0976 6954

TATSIANA KASPIAROVICH до 03.22

Карта МТБанка № 5351 0410 8251 3472

TATSIANA KASPIAROVICH до 04.22

К письму мы прилагаем пакет подтверждающих документов

С уважением и благодарностью, Татьяна Касперович

(адрес регистрации: ул. Короля 5 индекс 220039, г. Минск,

адрес проживания: ул. Фогеля 9 кв. 80 инд. 220057)

Контактный телефон: +375257952821