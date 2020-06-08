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Благотворительное мероприятие в поддержку Влада Касперовича прошло 7 июня в кафе «Мустанг»
Источник материала: БДГ
У двухлетнего Влада Касперовича из Минска редкое генетическое заболевание - спинальная мышечная атрофия 2 типа. Заболевание может проявиться в разном возрасте, после чего начинает прогрессировать. Сначала заболевшие чувствуют слабость в мышцах ног, дальше постепенно слабеют мышцы всего тела — вплоть до тех, которые отвечают за глотание и дыхание. Итогом болезни, при отсутствии лечения, будет мучительная смерть от удушья. При этом интеллект ребенка полностью сохраняется.
В данный момент идет сбор денежных средств на дорогостоящее лечение. Сумма к сбору составляет 300.000 евро.
Благотворительное мероприятие было организовано при помощи белорусских автолюбителей: команды Uracing, Kia Club By, Opel Omega Club, Союза любителей Peugeot, такси «Ваше такси». Более 70 машин приняли участие в построении слов HELP VLAD. Фееричным было также мотошоу, представленное в рамках благотворительного мероприятия. Приехали поддержать Влада и просто неравнодушные к спасению человеческой жизни люди.
Для всех присутствующих была организована развлекательная программа с мини-концертом и анимацией. Поддержали Влада и его семью ведущие Алексей Голуб и Андрей Костюченко, которые провели мероприятие. Атмосферу создавал известный в Беларуси битбоксер Артем Камышенко, а фотографировала участников Инесса Голуб.
В рамках мероприятия также работала благотворительная ярмарка. Вырученные средства от продаж ремесленники перечислили на счет Влада Касперовича.
Этой акцией участники благотворительного мероприятия хотели напомнить обществу о том, что чужих детей не бывает. Ведь от каждого из нас зависит дальнейшая судьба Влада.
На сегодняшний день Влад не сидит самостоятельно, плохо удерживает голову, не ходит, есть проблемы с дыханием. У малыша очень хорошие шансы на восстановление, но для этого лечение нужно начать как можно раньше. В настоящее время есть препарат «Спинраза», который показывает хорошие результаты в лечении больных со СМА.
Влад Касперович – первый ребенок в Республике Беларусь, кому будет введен данный препарат по месту жительства за счет собственных средств в Республиканском центре наследственных нервно-мышечных заболеваний по цене 75 000 евро за 1 ампулу (вместо 120 000 евро за одну ампулу в Израиле). Итого стоимость четырех загрузочных уколов для Влада Касперовича составит 300 000 евро. До заветной суммы осталось собрать еще более 80.000 евро. Срок – 20 июня.
Реквизиты для оказания материальной помощи Касперовичу Владиславу
ОАО «АСБ Беларусбанк», отделение 524/100 г. Минск, ул. Маяковского, УНП 100325912,
БИК АКВВВY2Х, транзитный счет BY28АКВВ38193821000170000000,
Важно! Назначение платежа: лечение и приобретение лекарства для Касперовича Владислава!
Счета открыты на имя Касперович Татьяны Анатольевны
К письму мы прилагаем пакет подтверждающих документов
С уважением и благодарностью, Татьяна Касперович
(адрес регистрации: ул. Короля 5 индекс 220039, г. Минск,
адрес проживания: ул. Фогеля 9 кв. 80 инд. 220057)
Контактный телефон: +375257952821
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У двухлетнего Влада Касперовича из Минска редкое генетическое заболевание - спинальная мышечная атрофия 2 типа. Заболевание может проявиться в разном возрасте,...
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