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"Белоруснефть" сделала первую прокачку АИ-95 через нефтепродуктопровод Новополоцк - Фаниполь

08.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Белоруснефть" сделала первую прокачку бензина АИ-95 через магистральный нефтепродуктопровод Новополоцк - Фаниполь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Трубопроводным транспортом бензин доставлен от нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" в Витебской области до фанипольской нефтебазы в Минской области. Первая партия - более 6,5 тыс. тонн.

Путь составил 292 км - такова протяженность линейной части магистрального нефтепродуктопровода. "Начинается он на головной нефтепродуктоперекачивающей станции "Полоцк" ОАО "Полоцктранснефть Дружба", проходит через Витебскую и Минскую области, в том числе есть отвод на склад хранения нефтепродуктов в Крулевщине (Докшицкий район), заканчивается в Фаниполе на нефтебазе предприятия "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт", - пояснили в пресс-службе.

С начала запуска магистрального трубопровода прошло почти полтора года. По нефтепродуктопроводу последовательно доставлялись дизельное топливо и бензин АИ-92. Теперь добавился третий продукт.

В "Белоруснефти" отметили, что нефтепродуктопровод Новополоцк - Фаниполь позволяет оперативно и с наименьшими затратами поставлять дизтопливо и бензин. Нефтепродукты в течение суток попадают на нефтебазу, которая функционирует круглосуточно, а затем на АЗС и оптовым потребителям.

"Работает трубопровод по схеме последовательной перекачки, то есть разные виды топлива перекачиваются определенными объемами поочередно. Объект полностью автоматизирован. Ведется постоянное наблюдение. Линейные задвижки подключены к системе телеуправления и могут автоматически закрываться в случае срабатывания системы обнаружения утечки", - отметили на предприятии.

Склад хранения нефтепродуктов в Фаниполе обеспечивает топливом заправки "Белоруснефти" не только Минской области и столицы, но и регионов, которые находятся в радиусе 100 км от него. "Это Брестская область, отдельные районы Гродненской и Могилевской областей", - добавили в компании.
 
 
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"Белоруснефть" сделала первую прокачку бензина АИ-95 через магистральный нефтепродуктопровод Новополоцк - Фаниполь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу...
 
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