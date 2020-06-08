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Белорус Максим Трухоновец установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах

08.06.2020 12:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорус Максим Трухоновец установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах

Известный белорусский воркаутер Максим Трухоновец установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах.

Он выполнил 18 повторений подряд. И теперь ему нет равных в подтягивании. Рекордсмен Книги рекордов родом из Давид-Городка. Удивляет силой воли не первый раз. Для Максима – это третье попадание в книгу рекордов Гиннесса. Правда, одно из достижений уже побито. И это ещё больше настраивает спортсмена на новые рекорды.

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Известный белорусский воркаутер Максим Трухоновец установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах. Он выполнил 18 повторений подряд. И теперь ему нет равных...
 
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