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Белорус Максим Трухоновец установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах
Источник материала: ОНТ
Известный белорусский воркаутер Максим Трухоновец установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах.
Он выполнил 18 повторений подряд. И теперь ему нет равных в подтягивании. Рекордсмен Книги рекордов родом из Давид-Городка. Удивляет силой воли не первый раз. Для Максима – это третье попадание в книгу рекордов Гиннесса. Правда, одно из достижений уже побито. И это ещё больше настраивает спортсмена на новые рекорды.
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Известный белорусский воркаутер Максим Трухоновец установил рекорд Гиннесса по выходам силой на кольцах. Он выполнил 18 повторений подряд. И теперь ему нет равных...
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