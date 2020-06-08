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Май 2020 года стал самым теплым в истории
08.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Минувший май стал самым жарким за всю историю наблюдений, заявили климатологи.
Температура была на 0,63 градуса выше, чем в среднем за период 1981-2010 годов. Аномальное тепло наблюдалось в некоторых частях Аляски, Европы, Северной Америки, Южной Америки, Африки и Антарктиды. В Сибири столбики термометров поднялись на 10 градусов выше климатической нормы, сообщает
«Серьезные погодные аномалии начались в январе, и с тех пор эта тенденция была довольно устойчивой», – рассказали эксперты.
В глобальном масштабе средняя температура за двенадцать месяцев до мая 2020 года почти на 1,3°C превышала доиндустриальный уровень (ориентир, демонстрирующий темпы потепления).
Эксперты сообщили, что в период с марта по май над Сибирью наблюдались значительные температурные аномалии. На некоторых участках рек Обь и Енисей было зафиксировано «рекордно раннее разрушение речного льда».
Теплее обычного было и в Арктике. Но в Канаде, некоторых частях Европы (от Балкан до Скандинавии), в Австралии, Южной Азии и восточной части Соединенных Штатов весна, напротив, выдалась холодной.
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Минувший май стал самым жарким за всю историю наблюдений, заявили климатологи. Температура была на 0,63 градуса выше, чем в среднем за период 1981-2010 годов. Аномальное...
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