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Май 2020 года стал самым теплым в истории

08.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Май 2020 года стал самым теплым в истории

Минувший май стал самым жарким за всю историю наблюдений, заявили климатологи.

Температура была на 0,63 градуса выше, чем в среднем за период 1981-2010 годов. Аномальное тепло наблюдалось в некоторых частях Аляски, Европы, Северной Америки, Южной Америки, Африки и Антарктиды. В Сибири столбики термометров поднялись на 10 градусов выше климатической нормы, сообщает МИР24 со ссылкой на сеть климатического мониторинга Европейского Союза.

«Серьезные погодные аномалии начались в январе, и с тех пор эта тенденция была довольно устойчивой», – рассказали эксперты.
 
В глобальном масштабе средняя температура за двенадцать месяцев до мая 2020 года почти на 1,3°C превышала доиндустриальный уровень (ориентир, демонстрирующий темпы потепления).

Жара в некоторых частях Сибири и Аляски вызывает особую тревогу ученых, поскольку эти регионы особенно подвержены лесным пожарам. Некоторые очаги продолжают тлеть в почве еще с прошлого года, и при благоприятных условиях они могут резко и быстро разрастись.

Эксперты сообщили, что в период с марта по май над Сибирью наблюдались значительные температурные аномалии. На некоторых участках рек Обь и Енисей было зафиксировано «рекордно раннее разрушение речного льда».

Теплее обычного было и в Арктике. Но в Канаде, некоторых частях Европы (от Балкан до Скандинавии), в Австралии, Южной Азии и восточной части Соединенных Штатов весна, напротив, выдалась холодной.

 

 
 
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Минувший май стал самым жарким за всю историю наблюдений, заявили климатологи. Температура была на 0,63 градуса выше, чем в среднем за период 1981-2010 годов. Аномальное...
 
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