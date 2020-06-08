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СК рассказал о новом виде финансового мошенничества

08.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пинские следователи возбудили уголовное дело о отношение местного жителя после того, как со счета магазина исчезли деньги, сообщили в УСК по Брестской области.



Следователи отметили, что в регионе зарегистрирована новая форма мошенничества, когда деньги магазина, образно говоря, "ушли по телефону".

"Следователи установили, что неизвестный позвонил в центр мобильной связи в Пинске и представился продавцу сотрудником службы технической поддержки", - рассказал Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По его словам, он убедил сотрудницу центра, что им нужно протестировать платежно - компьютерную систему и подробно рассказал, что нужно сделать.

Доверчивая сотрудница выполнила все указания злоумышленника, в результате  со счета центра исчезло более 1900 рублей, рассказал Иванюк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса, начаты следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого.

Иванюк призвал граждан быть менее доверчивыми, когда речь идет о финансах.

"Если по телефону к вам обращаются неизвестные лица под предлогом оказания технической поддержки - не совершайте никаких действий по их указаниям, в особенности с банковскими счетами", - сказал официальный представитель областного УСК.

По его словам, нельзя сообщать неизвестным лицам реквизиты счетов и банковских карт, а также не передавать ни под каким предлогом логины и пароли электронных платежных систем.
 
 
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Пинские следователи возбудили уголовное дело о отношение местного жителя после того, как со счета магазина исчезли деньги, сообщили в УСК по Брестской области.
 
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