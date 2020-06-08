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Китай сделает свою вакцину от COVID-19 доступной для всего мира

08.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Китай сделает свою вакцину от COVID-19 доступной для всего мира

Китай сделает разработанную страной вакцину от COVID-19 доступной для всего мира, когда она будет готова для применения после успешного проведения исследований и клинических испытаний. Об этом заявил министр науки и технологий КНР Ван Чжиган, сообщает Международное радио Китая.

На пресс-конференции в Пекине Ван Чжиган заявил о том, что необходимо активизировать международное сотрудничество в области разработки вакцины, ее клинических испытаний и применения. По словам министра, в разработке препарата приоритет отдается обеспечению его безопасности, эффективности и доступности.

В настоящее время, как отметил министр, Китай разрабатывает пять видов вакцины от COVID-19: инактивированную, на основе рекомбинантного белка, живую ослабленную гриппозную, аденовирусную векторную, на основе нуклеиновой кислоты. На сегодняшний день четыре инактивированные вакцины и одна аденовирусная были одобрены для клинических испытаний, говорится в Белой книге «Борьба с COVID-19: действия Китая», опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР. В целом темпы исследований и разработки вакцин в Китае и за рубежом одинаковые, однако по некоторым технологическим направлениям Китай занимает передовые позиции в мире, подчеркнул Ван Чжиган.

Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй во время пресс-конференции заявил, что Китай принимает участие в инициативе Всемирной организации здравоохранения о международном сотрудничестве для ускорения процесса разработки вакцин и медикаментов от COVID-19. Китай выполнит свое обещание и предоставит миру безопасную, эффективную и высококачественную вакцину, когда она будет готова, а также поможет сделать ее во всех отношениях доступной для развивающихся стран, подчеркнул Ма Чжаосюй.

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Китай сделает разработанную страной вакцину от COVID-19 доступной для всего мира, когда она будет готова для применения после успешного проведения исследований и...
 
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