ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чалый: 100 млрд долларов ВВП — это абсолютно маниловские мечтания.

08.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На прошлой неделе в Беларуси появилось новое правительство, и этому составу поставлена задача: не строить и даже не ломать, а спасать построенное. Других идей нет и предъявить в качестве предвыборной программы будет нечего, уверен независимый аналитик Сергей Чалый.

Чалый: 100 млрд долларов ВВП — это абсолютно маниловские мечтания.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY


— В последних кадровых назначениях не так много чрезвычайщины, похоже, это были во многом запланированные вещи и к этому дело шло, — сказал Сергей Чалый  TUT.BY.

Но есть вопрос: это временное правительство, которое будет низложено после выборов, или действительно, как президент говорит, «посмотрим, кто как сдаст экзамен».

— И хотя есть версия, что все эти изменения под выборы, мол, Шейман и КГБ захватывают все посты. Но, думаю, это все-таки естественное развитие событий: это не временно правительство, это попытка президента показать, что он будет делать в случае избрания, — считает экономист.


Чалый обратил внимание на то, что правительство новое в Беларуси есть, но программы предвыборной нет:

— 100 млрд долларов ВВП — это не программа, это мечты. План — это когда у вас есть цель и путь ее достижения. Так вот 100 млрд — это абсолютно маниловские мечтания.

Лукашенко заявляет, мало не допустить падения экономики и уровня жизни людей: «Необходимо уметь не только работать в сложных и непредсказуемых условиях, но и видеть пути развития там, где их не видят другие. А коль стоит вопрос нашей выживаемости, мы все должны прозреть и увидеть эти пути.

Эксперт отмечает, что речь снова о вере в чудо, в «прозрение».

— Это снова ожидание того, что внезапно кто-то прозреет и увидит, как можно не идти за цивилизованным миром и все-таки добиться экономического роста, — резюмировал Сергей Чалый.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе в Беларуси появилось новое правительство, и этому составу поставлена задача: не строить и даже не ломать, а спасать построенное. Других идей нет и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские спасатели оказывают помощь Турции в тушении лесных пожаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика