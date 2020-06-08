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Испания потратит €3,5 млрд на выплаты населению базового дохода

08.06.2020 11:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Испания потратит €3,5 млрд на выплаты населению базового дохода

Испанское правительство намерено потратить порядка €3,5 млрд на выплаты населению по недавно принятой программе базового дохода. Первые выплаты уже 26 июня получат порядка 225 тыс. жителей королевства. Об этом со ссылкой на премьер-министра страны сообщает Deutsche Welle. 

Размер выплат составит от €462 до €1015 в месяц в зависимости от размеров домохозяйства, которому выплаты будут предназначены. При этом обратиться за получением помощи смогут лица в возрасте от 23 до 65 лет, которые ведут самостоятельное хозяйство не менее трех лет, не менее года платят взносы в фонд социального страхования, и чей доход в данный момент не превышает €230 в месяц. 

Всего на выплаты по данной программе планируется направить порядка €3,5 млрд. Её основная задача – довести средний годовой доход нуждающихся в помощи домохозяйств до €10 070.

Испания стала одной из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 стран. Болезнь не только унесла жизни более чем 27 тыс. испанцев, но и спровоцировала серьезный экономический кризис, в результате которого более 1,6 млн испанцев оказались в состоянии нищеты.

Фото: pixabay 

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Испанское правительство намерено потратить порядка €3,5 млрд на выплаты населению по недавно принятой программе базового дохода. Первые выплаты уже 26 июня получат...
 
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