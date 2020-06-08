Когда нет достойного врага. В США рассказали, как их лучший истребитель стал ударным самолетом

Источник материала: Tut.by

F-22 Raptor стал первым в мире тяжелым истребителем пятого поколения, ориентированным на завоевание превосходства в воздухе. Возможно, он до сих пор лучший в мире — однодвигательный F-35 вызывает много вопросов, китайский J-20 только недавно пошел в серию, а российского Су-57 еще нет в войсках. Тем не менее, противовоздушные возможности F-22 за десятилетия существования не пригодились ни разу. Американское издание Military Watch рассказало , как так произошло.



Фото: wikipedia.org

F-22 появился как ответ на первые версии Су-27, которые стали серьезным вызовом более раннему F-15 — тем более, что на горизонте уже маячили новейшие советские МиГ 1.44 и Су-47. Отставать американцы не хотели и бросили силы и финансирование на создание незаметного истребителя следующего поколения.

Однако СССР распался, а программы самолетов будущего трансформировались в куда менее амбициозные проекты типа Су-35. F-22, таким образом, должен был конкурировать уже с ними, обеспечив на ближайшие десятилетия американское превосходство в воздухе.

Тем не менее, окончание холодной войны породило и вопрос, а зачем Штатам столько дорогих истребителей пятого поколения. Отменили палубную версию F-22, сократили общий заказ на самолеты на 75%. И даже оставшимся стелс-истребителям воевать было не с кем, многочисленные конфликты, в которых США участвовали на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Северной Африке, не давали «Раптору» проявить себя.

В стране нарастала волна критики в адрес супердорогого самолета, который за двадцать лет «войны с терроризмом» не внес в нее вообще никакого вклада. А поскольку у имеющихся противников современная многочисленная авиация не появлялась, пришлось F-22 переводить на ударную роль — работать по земле. Мощные радары, стелс-возможности, большое количество вооружения делали «Раптор» неплохим ударным самолетом, что позволяло истребителю не простаивать.

Ситуационная осведомленность, которую обеспечивают датчики F-22, позволяла заменять ими немногочисленные и еще более дорогие самолеты ДРЛО E-2 Hawkeye и E-3 Sentry. А малозаметность «Рапторов» стала преимуществом в небе Сирии, где американская авиация работала без согласия правительства страны — то есть существовала большая опасность поражения самолетов сирийскими ЗРК.

К слову, подобный же опыт получал новый российский Су-57, который, в общем-то, тоже самолет завоевания господства в воздухе, но в Сирии работал только в качестве ударного. Боевое применение F-22 в сирийском небе не дало возможности полностью испытать характеристики истребителя, но показало его боеспособность. Аналитики сделали вывод, что самолет может служить до 2060 года.

Правда, как бомбардировщик или штурмовик, F-22 вовсе не оптимален. У «Раптора» огромные эксплуатационные расходы, слишком мелкие для тяжелых бомб оружейные отсеки — а наружная подвеска боеприпасов для стелс-самолета нехарактерна. Учитывая, что в 2030-х для ВВС США обещают новый истребитель FX, а F-15 модернизируют до куда более совершенного F-15X, дорогой F-22 может отправиться на пенсию уже лет через двадцать, если не раньше — так и не побывав ни в одном воздушном бою.