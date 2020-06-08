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В Москве мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры

08.06.2020 12:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Три человека получили ранения в результате стрельбы на юго-западе Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры

Инцидент произошёл поздно вечером 7 июня. По неизвестным пока причинам мужчина открыл огонь по прохожим из окна жилого дома. Пострадали 2 человека и сотрудник спецподразделения.

В Москве мужчина стрелял по прохожим из окна квартиры

Во время задержания правоохранители были вынуждены применить оружие. Стрелок госпитализирован. По предварительной информации, в момент инцидента он находился в невменяемом состоянии. Возбуждено уголовное дело. 

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Новости России. Три человека получили ранения в результате стрельбы на юго-западе Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл...
 
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