Кто заказывал жару? До +32°С ожидается в Беларуси 9 июня

Источник материала: Виртуальный Брест

До 32 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





Во вторник будет переменная облачность. По западной части страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет юго-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.





Температура воздуха ночью составит от плюс 13 до плюс 19. Днем будет от плюс 26 до плюс 32, по западу Брестской и Гродненской областей ожидается 23-25 градусов выше нуля.