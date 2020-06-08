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Кто заказывал жару? До +32°С ожидается в Беларуси 9 июня
08.06.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
До 32 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет переменная облачность. По западной части страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет юго-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от плюс 13 до плюс 19. Днем будет от плюс 26 до плюс 32, по западу Брестской и Гродненской областей ожидается 23-25 градусов выше нуля.
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До 32 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
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