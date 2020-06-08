С 10 на 11 июня на польской границе будет ограничено движение большегрузных транспортных средств

Источник материала: Вороновская газета





Польской стороной вводится ряд ограничений на движение большегрузных транспортных средств.

Как сообщила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич, польской стороной в период с 10 по 11 июня 2020 года вводится ряд ограничений на движение большегрузного транспорта общей массой свыше 12 тонн. Данное ограничение вводится с целью обеспечения безопасности проведения 11 июня массового религиозного мероприятия.

Полный запрет на движение большегрузных автопоездов будет действовать с 19.00 до 23.00 10 июня и с 09.00 до 23.00 11 июня. Запрет не распространяется на большегрузные транспортные средства, перевозящие опасные, скоропортящиеся грузы, продукты и живых животных. Запрет также не коснется транспорта, находящегося на момент введения ограничений в терминалах пунктов пропуска и оформленных на въезд/выезд, а также автобусы международного следования.

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