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С 10 на 11 июня на польской границе будет ограничено движение большегрузных транспортных средств

08.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

С 10 на 11 июня на польской границе будет ограничено движение большегрузных транспортных средств

Польской стороной вводится ряд ограничений на движение большегрузных транспортных средств.

Как сообщила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич, польской стороной в период с 10 по 11 июня 2020 года вводится ряд ограничений на движение большегрузного транспорта общей массой свыше 12 тонн. Данное ограничение вводится с целью обеспечения безопасности проведения 11 июня массового религиозного мероприятия.

Полный запрет на движение большегрузных автопоездов будет действовать с 19.00 до 23.00 10 июня и с 09.00 до 23.00 11 июня. Запрет не распространяется на большегрузные транспортные средства, перевозящие опасные, скоропортящиеся грузы, продукты и живых животных. Запрет также не коснется транспорта, находящегося на момент введения ограничений в терминалах пунктов пропуска и оформленных на въезд/выезд, а также автобусы международного следования.

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Польской стороной вводится ряд ограничений на движение большегрузных транспортных средств. Как сообщила официальный представитель Гродненской пограничной...
 
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