Без «стрелялок» и соцсетей. В СШ № 28 Бреста активно функционируют летние лагеря

Источник материала: Виртуальный Брест

Лето – пора не только отпусков и школьных каникул, но и активного труда и отдыха. В том числе и в лагерях, которые в летнюю пору функционируют при школах. В СШ № 28 Бреста в эти июньские дни традиционно предоставляют возможность с толком и пользой провести время, отдохнуть и потрудиться: с первого летнего дня здесь «прописались» юные воспитанники школьного оздоровительного лагеря «Юный патриот» и лагеря труда и отдыха.





Девиз «С «Юным патриотом» – не скучаем!» абсолютно не случаен и не взят с потолка. Воспитанники лагеря проводят каждый день на позитиве, занимаются спортом, творчеством, играми и уж точно напрочь забывают, что такое скука.





А ребята из школьного лагеря труда и отдыха активно трудятся на пришкольной территории и под руководством педагогов-воспитателей заняты прополкой, рассадкой и поливкой растений. Помимо прочего, школьники имеют возможность за свой труд заработать деньги. Но, по мнению будущей девятиклассницы Лилии Шпурик, не менее важно и принести пользу школе, и развить свои трудовые навыки.





Ещё одна будущая девятиклассница Даша Евдосюк прекрасно справляется с прополкой и рассадкой растений и в шутку называет себя «дачницей». Видно, что работа на свежем воздухе приносит ей удовольствие. Как, впрочем, и остальным поклонникам активного труда и отдыха из школьного летнего лагеря. На лицах ребят нет места хмурому выражению и негативным эмоциям.





Впереди ещё почти две недели активного труда и отдыха. И есть полная уверенность, что эти дни ребята из СШ 28 Бреста проведут так же активно и позитивно. И школьные лагеря будут для них не «обязаловкой» и обузой, а местом, где можно отдохнуть от «стрелялок» и соцсетей и оздоровить тело и дух.























