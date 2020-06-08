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Без «стрелялок» и соцсетей. В СШ № 28 Бреста активно функционируют летние лагеря

08.06.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Лето – пора не только отпусков и школьных каникул, но и активного труда и отдыха. В том числе и в лагерях, которые в летнюю пору функционируют при школах. В СШ № 28 Бреста в эти июньские дни традиционно предоставляют возможность с толком и пользой провести время, отдохнуть и потрудиться: с первого летнего дня здесь «прописались» юные воспитанники школьного оздоровительного лагеря «Юный патриот» и лагеря труда и отдыха.

Без «стрелялок» и соцсетей. В СШ № 28 Бреста активно функционируют летние лагеря

Девиз «С «Юным патриотом» – не скучаем!» абсолютно не случаен и не взят с потолка. Воспитанники лагеря проводят каждый день на позитиве, занимаются спортом, творчеством, играми и уж точно напрочь забывают, что такое скука.

Без «стрелялок» и соцсетей. В СШ № 28 Бреста активно функционируют летние лагеря

А ребята из школьного лагеря труда и отдыха активно трудятся на пришкольной территории и под руководством педагогов-воспитателей заняты прополкой, рассадкой и поливкой растений. Помимо прочего, школьники имеют возможность за свой труд заработать деньги. Но, по мнению будущей девятиклассницы Лилии Шпурик, не менее важно и принести пользу школе, и развить свои трудовые навыки.

Без «стрелялок» и соцсетей. В СШ № 28 Бреста активно функционируют летние лагеря

Ещё одна будущая девятиклассница Даша Евдосюк прекрасно справляется с прополкой и рассадкой растений и в шутку называет себя «дачницей». Видно, что работа на свежем воздухе приносит ей удовольствие. Как, впрочем, и остальным поклонникам активного труда и отдыха из школьного летнего лагеря. На лицах ребят нет места хмурому выражению и негативным эмоциям.

Без «стрелялок» и соцсетей. В СШ № 28 Бреста активно функционируют летние лагеря

Впереди ещё почти две недели активного труда и отдыха. И есть полная уверенность, что эти дни ребята из СШ 28 Бреста проведут так же активно и позитивно. И школьные лагеря будут для них не «обязаловкой» и обузой, а местом, где можно отдохнуть от «стрелялок» и соцсетей и оздоровить тело и дух.

Без «стрелялок» и соцсетей. В СШ № 28 Бреста активно функционируют летние лагеря

Без «стрелялок» и соцсетей. В СШ № 28 Бреста активно функционируют летние лагеря

Без «стрелялок» и соцсетей. В СШ № 28 Бреста активно функционируют летние лагеря

Без «стрелялок» и соцсетей. В СШ № 28 Бреста активно функционируют летние лагеря

Без «стрелялок» и соцсетей. В СШ № 28 Бреста активно функционируют летние лагеря

Без «стрелялок» и соцсетей. В СШ № 28 Бреста активно функционируют летние лагеря

 
Теги: Брест
 
 
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