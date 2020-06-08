ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

14 животных с удивительным и необычным окрасом, в который сложно поверить

08.06.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Природа часто создает произведения искусства не хуже самых талантливых людей. В этой подборке, собранной twizz.ru, — животные с необычными и удивительными окрасами.

Бананово-клубничный мотылек.


Белка со светлым хвостом.


И еще одна!


Радужный белогубый питон.


У этой кошки на лапах прямые углы.


Павлин-альбинос.


Лапа у кошки разделена на темную и светлую.


Паук-скакун с зелеными «клыками».


Цвет этой лошади меняется зимой и летом.


«Леопардовый» слизень.


Сатурния луна — бабочка удивительной красоты.


Щенок с сердцем на груди.


У этой собаки пятно в виде идеального круга.


Бабочка с «драматичным» названием — медведица кровавая.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Сыграны матчи 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Результаты турнирной таблицы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика