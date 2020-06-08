14 животных с удивительным и необычным окрасом, в который сложно поверить

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Природа часто создает произведения искусства не хуже самых талантливых людей. В этой подборке, собранной twizz.ru, — животные с необычными и удивительными окрасами.

Бананово-клубничный мотылек.





Белка со светлым хвостом.





И еще одна!





Радужный белогубый питон.





У этой кошки на лапах прямые углы.





Павлин-альбинос.





Лапа у кошки разделена на темную и светлую.





Паук-скакун с зелеными «клыками».





Цвет этой лошади меняется зимой и летом.





«Леопардовый» слизень.





Сатурния луна — бабочка удивительной красоты.





Щенок с сердцем на груди.





У этой собаки пятно в виде идеального круга.





Бабочка с «драматичным» названием — медведица кровавая.



