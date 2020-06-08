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14 животных с удивительным и необычным окрасом, в который сложно поверить
Источник материала: Tut.by
Природа часто создает произведения искусства не хуже самых талантливых людей. В этой подборке,
Бананово-клубничный мотылек.
Белка со светлым хвостом.
И еще одна!
Радужный белогубый питон.
У этой кошки на лапах прямые углы.
Павлин-альбинос.
Лапа у кошки разделена на темную и светлую.
Паук-скакун с зелеными «клыками».
Цвет этой лошади меняется зимой и летом.
«Леопардовый» слизень.
Сатурния луна — бабочка удивительной красоты.
Щенок с сердцем на груди.
У этой собаки пятно в виде идеального круга.
Бабочка с «драматичным» названием — медведица кровавая.
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