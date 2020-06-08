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«Витэн» обыграл ВРЗ в чемпионате Беларуси по мини-футболу

08.06.2020 13:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Витэн» обыграл ВРЗ в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Стартовала финальная серия чемпионата Беларуси по мини-футболу. В первом матче оршанский «Витэн» одержал победу над гомельским ВРЗ – 3:2. 

Матч получился запоминающимся. В первом тайме доминировал ВРЗ, который забил дважды. Счет открыл Иван Заяц, а за минуту до перерыва он забил снова. Во второй половине хозяева отыгрались:  Дмитрий Клочко сократил разрыв до минимума, а за 4 минуты до финальной сирены Артем Якубов сравнял счет. В овертайме гомельчанин Артем Золотухин заработал шестой фол, после Артем Рось реализовал штрафной и принес победу «Витэну» — 3:2.

Следующий матч серии за чемпионский титул до трех побед состоится в четверг в Гомеле. 14 июня соперники вновь встретятся на паркете оршанского спорткомплекса «Олимпиец».  

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Теги: Гомель
 
 
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Стартовала финальная серия чемпионата Беларуси по мини-футболу. В первом матче оршанский «Витэн» одержал победу над гомельским ВРЗ – 3:2.  Матч получился...
 
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