«Витэн» обыграл ВРЗ в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Источник материала: ОНТ

Стартовала финальная серия чемпионата Беларуси по мини-футболу. В первом матче оршанский «Витэн» одержал победу над гомельским ВРЗ – 3:2.

Матч получился запоминающимся. В первом тайме доминировал ВРЗ, который забил дважды. Счет открыл Иван Заяц, а за минуту до перерыва он забил снова. Во второй половине хозяева отыгрались: Дмитрий Клочко сократил разрыв до минимума, а за 4 минуты до финальной сирены Артем Якубов сравнял счет. В овертайме гомельчанин Артем Золотухин заработал шестой фол, после Артем Рось реализовал штрафной и принес победу «Витэну» — 3:2.

Следующий матч серии за чемпионский титул до трех побед состоится в четверг в Гомеле. 14 июня соперники вновь встретятся на паркете оршанского спорткомплекса «Олимпиец».

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