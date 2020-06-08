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Десять причин, по которым паникуют молодые родители. Но часто зря

08.06.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рождение ребенка — это не только радость, но и волнение. Как за ним правильно ухаживать? А вдруг он заболеет? Что делать, чтобы уберечь малыша? На этой почве у многих родителей сдают нервы, и любое пятнышко на теле ребенка воспринимается как катастрофа. HEALTH.TUT.BY попросил специалиста медицинского центра «ЛОДЭ» Наталью Егорову объяснить, в каких случаях паниковать не стоит, а когда необходимо обратиться к врачу.


  • Наталья ЕгороваЗаведующая детским медцентром, врач-педиатр высшей категории

Врач сразу подчеркивает, что в идеале подготовка к родительству начинается задолго до появления ребенка:

— Еще до беременности и во время нее нужно читать соответствующую литературу. Также при каждой женской консультации есть «Школы молодых родителей» — и для мам, и для пап. Первоначальным навыкам по уходу за ребенком обучают там. Дополнительно, сразу после рождения малыша, — в роддомах.

Первый ребенок в семье — событие всегда волнительное.

— Родители переживают, что неправильно возьмут его на руки, — улыбается педиатр. — Нужно быть спокойнее: ребенок создан природой достаточно защищенным. Главное правило — поддерживать голову младенца.

Если по какой-то причине вы что-то забыли или упустили этап подготовки к родительству, объясним, что делать в «страшных» случаях.

Нетипичная пуповина

Педиатр подчеркивает: раньше такая проблема не возникала, потому что детей выписывали из роддома уже с отпавшим пупочным остатком. Сегодня при ранней выписке (на третьи сутки) у малышей он остается. Вот у родителей и появляются вопросы.

— Как не задеть, как не оторвать, что будет, когда он отпадет, — перечисляет педиатр. — В норме это происходит на 5−10-е сутки без последствий. Нужно или нет обрабатывать это место, вам порекомендует врач. У каждого ребенка ситуация индивидуальна, поэтому и советы могут быть разные.

Также предусмотрен патронаж медсестры в первое время после приезда ребенка с мамой домой. Специалист будет наблюдать за пупочным остатком.

Когда действительно стоит беспокоиться: если вы сами заметили покраснение вокруг пупочного остатка, почувствовали неприятный запах, а также если он из стал мокнуть, то не ждите — сразу вызывайте на дом доктора.

— Помните: дети до месяца детскую поликлинику не посещают, — предупреждает врач. — А если педиатр заметит, что для решения проблемы нужен узкий специалист, то направит к нему уже после домашнего осмотра.

Покраснения на коже

Еще один частый повод для беспокойства — красная сыпь, которая появляется у детей сразу после рождения. А некоторые, подчеркивает врач, с сыпью даже рождаются, что для мам становится неожиданностью:

— Рассмотрим ситуацию на актуальном примере. Летом наступает период клубники. Мамы рассуждают так: сейчас я рожу и буду кормить грудью, лучше наемся «запрещенного» напоследок. Дело в том, что в последние недели беременности ребенок уже сформирован, и велика вероятность, что у него начнется аллергическая реакция прямо у мамы в животе. Особенно если продукта-аллергена съедено много.

Это не значит, что ту же клубнику есть вообще нельзя. Можно, просто в меру.

— Если в детстве у родителей была склонность к аллергии, то нужно быть осторожными. Если у мамы есть аллергия сейчас, тем более. То же касается и бронхиальной астмы, поллиноза, — отмечает специалист. — С такими диагнозами лучше быть осмотрительными в питании.

Кроме того, кожа младенца может реагировать даже на пеленки или одежду, моющие средства для их стирки… В течение первого месяца жизни это нормально.

Когда действительно стоит беспокоиться: по этому поводу не стоит.

Температура около 37,2°С

У младенцев действительно может быть такая температура, и родители даже вызывают врача, когда замечают это.

— Если мы говорим о ребенке до полугода, то такая температура для него нормальна в случае, когда он только проснулся и перегрелся, после кормления или крика, — говорит Наталья Егорова. — Терморегуляция на первых этапах жизни еще не совершенна.

Врач советует: можно раздеть ребенка, устроить ему воздушные ванны и измерить температуру через пять минут — одна должна снизиться.

Когда действительно стоит беспокоиться: если температура повысилась до 37,5°С и воздушные ванны не помогают «сбить» ее. Тем более ребенка нужно показать педиатру, если при этом у него учащенные дыхание и сердцебиение:

— У детей до месяца высокая температура (38°С и выше) бывает очень редко. Если все же она поднялась, обязательно обращайтесь к врачу — ситуация может быть тяжелой.

Нагрубание молочных желез (и не только)

Это пугает родителей, отмечает врач. Особенно если при случайном надавливании выделяется капелька молозива.

— Но так бывает! К этому нужно относиться совершенно спокойно, ведь это результат попадания гормонов эстрогенов во время беременности, — поясняет педиатр. — Они вскоре сами выведутся из организма, и все встанет на свои места. Главное — чтобы грудка не покраснела. Конечно, все равно стоит показать ребенка врачу, но сильно переживать не надо.

Бывает даже такое, что у новорожденных девочек из половых путей идут выделения, похожие на менструацию взрослых женщин. И это тоже очень пугает родителей. Хотя также связано с попаданием в организм ребенка материнских гормонов. Обратитесь к доктору на всякий случай, но, как правило, это проходит со временем.

Когда действительно стоит беспокоиться: если такие выделения обильные — в этом случае необходим осмотр врачом. Специалист определит, нужна ли помощь ребенку.

Икота

У этого явления две причины: ребенок замерз или неправильно сосал грудь (или бутылочку) и наглотался воздуха.

— Если малышу холодно, согрейте его: младенцы любят тепло и комфорт. Но старайтесь не перегреть ребенка. В норме ручки и ножки должны быть теплыми на ощупь. А вот носик может быть прохладным во время прогулки на улице. В этом ничего страшного нет, — подсказывает Наталья Егорова.

Если икота возникла после еды, подержите малыша «столбиком», чтобы лишний воздух вышел. В других случаях можно напоить ребенка водичкой или молоком — помогает.

Когда действительно стоит беспокоиться: если икота длительная, часто повторяющаяся, нужно показаться детскому неврологу.

Срыгивания

Срыгивание — это анатомическая особенность. В первые месяцы, и особенно недели, ребенок может так делать.

— Причина этого — незрелость сфинктера желудка, который позволяет удерживать еду внутри. Еще вариант — переедание. Такое происходит, если ребенок «висит» на груди более получаса, — говорит врач. Важно контролировать вес — сколько ребенок ест, как набирает массу. Обсудите вопрос со своим педиатром.

Когда действительно стоит беспокоиться: если ваш ребенок изначально не срыгивал, а через какое-то время (например, в один месяц) начал резко это делать, к тому же обильно — это повод для обращения к врачу.

Пульсирующий родничок

Пульсация родничка в норме дублирует частоту сердечного ритма младенца, и это нормально. Чем больше родничок и чем младше ребенок, тем отчетливее вы будете ощущать эту пульсацию. По мере роста малыша она должна сойти на нет — примерно к шести месяцам.

Когда действительно стоит беспокоиться: когда заметите другие изменения родничка. Например, если он западает ниже уровня костей черепа, это может быть симптомом обезвоживания. Стоит показать малыша врачу. Как и в случае, если родничок, наоборот, набух. В сочетании с криком младенца и беспокойным поведением такая ситуация указывает на повышенное внутричерепное давление.

Странного вида стул

До введения прикормов, на молочном вскармливании, стул детей отличается от взрослого:

— Стул может быть желтого цвета, кашицеобразный. По частоте — от одного раза в день до количества кормлений. На первом месяце жизни это считается нормальным.

Проблемы со стулом врач предлагает разделить на его учащение и урежение. Насчет последнего родители нередко думают, что это запоры:

— На самом деле основная причина в таких случаях — недоедание младенца. Если вы отняли ребенка от груди и выделилась капелька молока — это не значит, что он поел. Также частое прикладывание к груди не означает, что ребенок насытился. Скорее наоборот. Когда младенец по-настоящему сыт, он засыпает после кормления.

Урежение стула (и вдобавок плохая прибавка в массе) может говорить о том, что у мамы просто не хватает молока.

— Если вы кормите только грудью, проконтролируйте вес ребенка до кормления и после — так вы посмотрите, сколько он съедает, — рекомендует врач. — Если ребенку 10-е сутки, а он съел 20 граммов, значит, он голодает! В такой ситуации не нужно решать проблему самостоятельно, обратитесь к врачу. От него вы получите квалифицированные рекомендации, как прикладывать ребенка к груди правильно, как питаться маме для увеличения лактации, как докармливать смесью и так далее.

Особенно важно подобрать с врачом смесь, а не часто менять их марки самостоятельно. Это позволит избежать аллергических реакций и недоборов в массе.

Когда действительно стоит беспокоиться: если ребенок опорожняется более восьми раз в сутки, при этом стул становится жидким, с прожилками непонятного характера (тем более, кровянистыми) — это повод для немедленного обращения к врачу.

— Как правило, даже это часто не является тяжелой патологией, — успокаивает педиатр. — Тем не менее бывает и симптомом серьезного заболевания.

Также в некоторых случаях на патологию в развитии могут указывать и запоры. Именно поэтому Наталья Егорова советует показаться врачу для установления точной причины — недоедание это или болезнь.

Постоянный плач

Плач — это единственный доступный для новорожденного способ общения с вами. Поэтому то, что это вообще происходит, — обычное дело.

— Если ребенок кричит, то, вероятно, его стоит покормить или напоить. Бывает, что плачем ребенок попросту хочет привлечь к себе внимание. Маленьким детям очень важно тесное общение с мамой и папой.

Когда действительно стоит беспокоиться: стоит насторожиться, если ребенок меняет тембр плача. Например, начинает стонать.

— Такое поведение может быть симптомом тяжелого заболевания, так что немедленно вызовите врача. Также стоит обратиться к специалисту, если ребенок кричит обычно, но более часа, — акцентирует врач. — Это касается деток маленьких, до месяца.

Частое чихание

Новорожденные в первый месяц жизни действительно могут чихать чаще более старших детей:

— Феномен связан с тем, что в помещениях низкая влажность, и это способствует образованию корочек в носу. Ребенок не может сам их оттуда убрать, и его спасает механизм чихания. Поэтому утром после сна обязательно проводите туалет носа: закапайте капельку физраствора и почистите турундочкой. Когда ребенок подрастет, носовые ходы станут шире — и проблема уйдет.

Врач отмечает: еще чаще дети чихают в период отопления, зимой. И даже покупка увлажнителя воздуха не всегда может помочь с этой проблемой.

Когда действительно стоит беспокоиться: когда ребенок не чихает, а кашляет. Кашель — это патологический симптом. Для маленьких детей это редкость, поэтому обращайтесь к врачу. Безусловно, это не относится к случаям, когда ребенок один раз поперхнулся, прокашлялся, и все.

 
 
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