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Эфирное масло из роз будут получать в Казахстане

08.06.2020 13:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Казахстана. Для необычного производства выбран Мангышлакский ботанический сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эфирное масло из роз будут получать в Казахстане

Эфирное масло из роз будут получать в Казахстане

Благоухающий оазис находится посреди пустыни. Растения там, при должном уходе, цветут трижды за сезон. Какие из них наиболее подходят для получения экстрактов определяют в специальных лабораториях. В местном розарии на четырёх гектарах собраны 150 сортов.

Эфирное масло из роз будут получать в Казахстане

Акжунис Иманбаева, директор ботанического сада: 
За сезон мы поливаем 40-50 раз. Это считается 2-3 раза в неделю. На 1 квадратный метр до 40 литров воды уходит. Конечно, когда ручной полив, много потерь есть, испарения, летний сезон. Мы сейчас перешли на капельный полив. 

Эфирное масло из роз будут получать в Казахстане

Вскоре в саду будут не только розы, обласканные солнцем пустыни. Здесь появятся гранаты, оливковое и фисташковое деревья, лавр и магнолия. Характерные для субтропиков растения уже привезли из Баку, Сочи, Ялты и юга Казахстана. 

Люди в материале: Акжунис Иманбаева

 
 
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Новости Казахстана. Для необычного производства выбран Мангышлакский ботанический сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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