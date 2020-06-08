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Эфирное масло из роз будут получать в Казахстане
Источник материала: СТВ
Новости Казахстана. Для необычного производства выбран Мангышлакский ботанический сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благоухающий оазис находится посреди пустыни. Растения там, при должном уходе, цветут трижды за сезон. Какие из них наиболее подходят для получения экстрактов определяют в специальных лабораториях. В местном розарии на четырёх гектарах собраны 150 сортов.
Акжунис Иманбаева, директор ботанического сада:
Вскоре в саду будут не только розы, обласканные солнцем пустыни. Здесь появятся гранаты, оливковое и фисташковое деревья, лавр и магнолия. Характерные для субтропиков растения уже привезли из Баку, Сочи, Ялты и юга Казахстана.
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Новости Казахстана. Для необычного производства выбран Мангышлакский ботанический сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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