Гонщица ушла из спорта, чтобы стать порноактрисой. Девушка объяснила, почему не жалеет о таком решении

Источник материала: Tut.by

Австралийская гонщица Рене Грейси отказалась от спортивной карьеры, чтобы работать на сайте для взрослых. Свой выбор она не скрывает и не жалеет о нем, о чем рассказала изданию The Sun .





Рени Грейси — первая женщина-пилот, которая участвовала в серии туринговых гонок Supercars. Она добилась известности, однако несколько лет назад показала неудачные результаты, после чего спортивная карьера пошла на спад.





Девушка оказалась в долгах и призналась, что стала выкладывать свои интимные фото именно поэтому:

«Я преодолела свои спортивные поражения. Мне нужно было признать, что в этом я недостаточно хороша — и пойти дальше. На гонках я заработала очень мало денег. Можно сказать, что я была на грани разорения. Сейчас я нахожусь в очень комфортной финансовой ситуации, я в порядке».





Девушка утверждает, что собирается купить дом и погасить кредит в течение года. Родители в курсе, откуда она возьмет на это деньги, но не отговаривают ее:

«Верьте или нет, мой папа знает об этом. Его интересует, чего я достигну в итоге, как я буду жить. А не то, каким образом я этого добьюсь».





Напомним, что недавно мы рассказывали о том, что, по мнению социолога из Швеции , женщина, вовлеченная в секс-работу, делает это по причине финансовых трудностей или психологических травм. Автор исследования говорит о том, что даже в том случае, когда секс-работнице кажется, что она действует по своей воле, женщина не осознает предпосылок и последствий того, что с ней происходит.

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