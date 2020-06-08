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Гонщица ушла из спорта, чтобы стать порноактрисой. Девушка объяснила, почему не жалеет о таком решении

08.06.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Австралийская гонщица Рене Грейси отказалась от спортивной карьеры, чтобы работать на сайте для взрослых. Свой выбор она не скрывает и не жалеет о нем, о чем рассказала изданию The Sun.


Рени Грейси — первая женщина-пилот, которая участвовала в серии туринговых гонок Supercars. Она добилась известности, однако несколько лет назад показала неудачные результаты, после чего спортивная карьера пошла на спад.


Девушка оказалась в долгах и призналась, что стала выкладывать свои интимные фото именно поэтому:

«Я преодолела свои спортивные поражения. Мне нужно было признать, что в этом я недостаточно хороша — и пойти дальше. На гонках я заработала очень мало денег. Можно сказать, что я была на грани разорения. Сейчас я нахожусь в очень комфортной финансовой ситуации, я в порядке».


Девушка утверждает, что собирается купить дом и погасить кредит в течение года. Родители в курсе, откуда она возьмет на это деньги, но не отговаривают ее:

«Верьте или нет, мой папа знает об этом. Его интересует, чего я достигну в итоге, как я буду жить. А не то, каким образом я этого добьюсь».


Напомним, что недавно мы рассказывали о том, что, по мнению социолога из Швеции, женщина, вовлеченная в секс-работу, делает это по причине финансовых трудностей или психологических травм. Автор исследования говорит о том, что даже в том случае, когда секс-работнице кажется, что она действует по своей воле, женщина не осознает предпосылок и последствий того, что с ней происходит.

А также напоминаем об ответственности:

Статья 343 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера

  • Изготовление либо хранение с целью распространения или рекламирования либо распространение, рекламирование, трансляция или публичная демонстрация порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера — наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом.
  • Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой или с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования либо выделенной сети электросвязи, а равно распространение, рекламирование, трансляция или демонстрация заведомо несовершеннолетнему порнографических материалов, печатных изданий, изображений, кино-, видеофильмов или сцен порнографического содержания, иных предметов порнографического характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, — наказываются ограничением свободы на срок от двух до четырех лет или лишением свободы на тот же срок.

 
 
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Австралийская гонщица Рене Грейси отказалась от спортивной карьеры, чтобы работать на сайте для взрослых. Свой выбор она не скрывает и не жалеет о нем, о чем...
 
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