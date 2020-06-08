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Гонщица ушла из спорта, чтобы стать порноактрисой. Девушка объяснила, почему не жалеет о таком решении
Источник материала: Tut.by
Австралийская гонщица Рене Грейси отказалась от спортивной карьеры, чтобы работать на сайте для взрослых. Свой выбор она не скрывает и не жалеет о нем, о чем
Рени Грейси — первая женщина-пилот, которая участвовала в серии туринговых гонок Supercars. Она добилась известности, однако несколько лет назад показала неудачные результаты, после чего спортивная карьера пошла на спад.
Девушка оказалась в долгах и призналась, что стала выкладывать свои интимные фото именно поэтому:
«Я преодолела свои спортивные поражения. Мне нужно было признать, что в этом я недостаточно хороша — и пойти дальше. На гонках я заработала очень мало денег. Можно сказать, что я была на грани разорения. Сейчас я нахожусь в очень комфортной финансовой ситуации, я в порядке».
Девушка утверждает, что собирается купить дом и погасить кредит в течение года. Родители в курсе, откуда она возьмет на это деньги, но не отговаривают ее:
«Верьте или нет, мой папа знает об этом. Его интересует, чего я достигну в итоге, как я буду жить. А не то, каким образом я этого добьюсь».
Напомним, что недавно мы рассказывали о том, что,
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Гонщица ушла из спорта, чтобы стать порноактрисой. Девушка объяснила, почему не жалеет о таком решении
Австралийская гонщица Рене Грейси отказалась от спортивной карьеры, чтобы работать на сайте для взрослых. Свой выбор она не скрывает и не жалеет о нем, о чем...
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