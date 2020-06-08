|
На улице Радиальной мотоциклист врезался в стоящую фуру
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист получил травмы при столкновении с фурой на столичной улице Радиальной,
Авария произошла днем 7 июня. Установлено, что 37-летний водитель мотоцикла ехал со стороны Запорожской площади в направлении улицы Ваупшасова и врезался в большегруз Volvo, который из-за технической неисправности стоял в первой полосе.
В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.
В ГАИ отметили, что водитель фуры также нарушил ПДД — не выставил знак аварийной остановки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)