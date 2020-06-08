На улице Радиальной мотоциклист врезался в стоящую фуру

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист получил травмы при столкновении с фурой на столичной улице Радиальной, сообщили в ГАИ Минска.





Авария произошла днем 7 июня. Установлено, что 37-летний водитель мотоцикла ехал со стороны Запорожской площади в направлении улицы Ваупшасова и врезался в большегруз Volvo, который из-за технической неисправности стоял в первой полосе.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.

В ГАИ отметили, что водитель фуры также нарушил ПДД — не выставил знак аварийной остановки.