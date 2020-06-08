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На улице Радиальной мотоциклист врезался в стоящую фуру

08.06.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мотоциклист получил травмы при столкновении с фурой на столичной улице Радиальной, сообщили в ГАИ Минска.


Авария произошла днем 7 июня. Установлено, что 37-летний водитель мотоцикла ехал со стороны Запорожской площади в направлении улицы Ваупшасова и врезался в большегруз Volvo, который из-за технической неисправности стоял в первой полосе.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.

В ГАИ отметили, что водитель фуры также нарушил ПДД — не выставил знак аварийной остановки.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.
 
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