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Для тех, кто мечтает о своём деле. Белорусы могут поучаствовать в конкурсе бизнес-идей

08.06.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Информация для тех, кто мечтает построить свой бизнес. Масштабный проект запускают Европейский союз и ПРООН совместно с Минэкономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Желающим проявить свой предпринимательский талант предлагается поучаствовать в конкурсе бизнес-идей. Заявки принимаются до 31 июля на сайте pro-spring.by по двум направлениям – кластерные и социально-значимые инициативы.

Для тех, кто мечтает о своём деле. Белорусы могут поучаствовать в конкурсе бизнес-идей

Наиболее интересные и востребованные проекты получат финансовую поддержку. Бизнес-планы должны соответствовать ряду критериев: быть актуальными для развития в конкретном регионе, реалистичными и инновационными. Разумеется, с хорошим экономическим и социальным эффектом.

Для реализации проекта выбраны 12 пилотных регионов – Кобринский, Оршанский, Лидский и ряд других.  

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Новости Беларуси. Информация для тех, кто мечтает построить свой бизнес. Масштабный проект запускают Европейский союз и ПРООН совместно с Минэкономики, сообщили в...
 
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