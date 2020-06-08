|
Внезапное вторжение в заседание парламентского комитета Великобритании попало на видео
Источник материала: Tut.by
В Великобритании онлайн-заседание парламентского комитета пришлось ненадолго прервать из-за кота одного из участников. Питомец решил вторгнуться в обсуждение в самый неподходящий момент. Момент попал на видео, и выглядит это крайне забавно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выглядит это крайне забавно!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)