Кадыров раздаст по 50 тысяч рублей женихам республики, у которых из‑за коронавируса нет денег на выкуп невест









Instagram Духовного управления мусульман Чечни, такое распоряжение дал глава региона Рамзан Кадыров. Как сообщается вДуховного управления мусульман Чечни, такое распоряжение дал глава региона Рамзан Кадыров.





«Во всех районах региона были сформированы списки желающих жениться, но имеющих затруднения с финансами. Все они получат по 50 тысяч рублей на выкуп невест», — говорится в сообщении.





Из-за пандемии на свадьбы в Чечне разрешено приглашать только ближайших родственников.