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Кадыров раздаст по 50 тысяч рублей женихам республики, у которых из‑за коронавируса нет денег на выкуп невест

08.06.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чеченским женихам, у которых возникли финансовые трудности из-за пандемии, выдадут деньги на выкуп невест из Фонда Ахмата-Хаджи Кадырова.



Как сообщается в Instagram Духовного управления мусульман Чечни, такое распоряжение дал глава региона Рамзан Кадыров.

«Во всех районах региона были сформированы списки желающих жениться, но имеющих затруднения с финансами. Все они получат по 50 тысяч рублей на выкуп невест», — говорится в сообщении.

Из-за пандемии на свадьбы в Чечне разрешено приглашать только ближайших родственников.
 
 
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Чеченским женихам, у которых возникли финансовые трудности из-за пандемии, выдадут деньги на выкуп невест из Фонда Ахмата-Хаджи Кадырова.
 
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