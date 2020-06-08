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Безопасность при заготовке кормов

08.06.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Безопасность при заготовке кормовЛето – горячая пора для аграриев. В самом разгаре период заготовки кормов, все ближе начало уборочной кампании. Но важно не только убрать корма и урожай, но и сохранить их.

По статистике, к загораниям в местах хранения грубых кормов чаще всего приводит человеческий фактор. Причинами становятся неосторожное обращение с огнем, детская шалость, поджоги – в первую очередь из-за отсутствия сторожевой охраны, открытого доступа посторонних людей. Второй фактор, который может привести к пожару, – нарушение технического регламента хранения сена или соломы. Если нарушен процесс сушки и влажность выше нормы, то температура внутри стога или тюка может постепенно повышаться, что в конечном результате приведет к самовозгоранию. В преддверии уборочной кампании спасатели напоминают правила пожарной безопасности. Особое внимание должно уделяться противопожарному режиму. Это то, что не требует финансовых вложений, а напрямую связано с ответственностью работников и контролем руководителями: курение, несоблюдение ежедневного обслуживания техники, своевременной очистки территорий и агрегатов, замены неисправного инвентаря, проведение огневых работ вблизи мест хранения кормов.

Для того, чтобы не подсчитывать убытки, руководителю необходимо провести комплекс подготовительных мероприятий. Назначить ответственных лиц за противопожарную подготовку, в том числе уборочных машин и агрегатов, организацию противопожарного режима. Все работники должны пройти противопожарный инструктаж. Ведь случись нештатная ситуация, — до прибытия спасателей именно они будут первыми пытаться справиться с огнем.

Внимание нужно уделить также готовности транспортных средств. В период заготовки грубых кормов техника должна быть готова к выходу в поле, обеспечена средствами пожаротушения. Выпускные трубы двигателей самоходных шасси, косилок, тракторов и автомобилей применяемых при заготовке грубых кормов, должны быть оборудованы исправными искрогасителями.

При складировании грубых кормов спасатели рекомендуют также соблюдать элементарные требования пожарной безопасности – должна быть выделена отдельная площадка. Между отдельными штабелями, навесами или скирдами должны быть разрывы, также как и между группами скирд или штабелей, необходимо соблюдать расстояние до линии электропередач, зданий и сооружений.

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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Лето – горячая пора для аграриев. В самом разгаре период заготовки кормов, все ближе начало уборочной кампании. Но важно не
 
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