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20-летний мотоциклист врезался в фуру в Бобруйском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 июня около 15:45 произошла авария возле деревни Брожка Бобруйского района.
Как
В результате столкновения водитель Honda получил тяжёлые травмы и был доставлен в реанимацию. Через несколько часов пациент скончался.
Отмечается, у молодого человека не было водительских прав. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Весной 2020 года в Могилёвском районе мотоциклист врезался в Volkswagen.
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Новости Беларуси. 5 июня около 15:45 произошла авария возле деревни Брожка Бобруйского района. Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, 20-летний житель...
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