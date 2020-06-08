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Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня

08.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня
Фото ТАСС

Режим самоизоляции и пропускной режим отменят в Москве с 9 июня, вместе с ними отменяется и график прогулок для горожан. Об этом в ходе дистанционного заседания Общественной палаты Москвы сообщил ее председатель Константин Ремчуков, сообщает ТАСС.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. Кафе откроются с 16 июня, летние веранды», — сказал Константин Ремчуков.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство разрешило россиянам выезжать из страны для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения. Он также сообщил, что иностранцы получили право на въезд в Россию для лечения и для ухода за родственниками.

БелТА

 
 
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Фото ТАСС Режим самоизоляции и пропускной режим отменят в Москве с 9 июня, вместе с ними отменяется и график прогулок
 
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