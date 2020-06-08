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Правозащитники фиксируют увеличение репрессий в избирательный период и нагнетание властями атмосферы страха
Источник материала: Партизан
Правозащитники «Белорусского Хельсинкского комитета» и ПЦ «Весна» в рамках кампании «Правозащитники за свободные выборы» подытожили очередную неделю президентской кампании в нашей стране. Выводы правозащитников – задержания, оскорбления со стороны главы государства, нагнетание страха в обществе.
Пикет по сбору подписей в Гомеле. Фото: «Белсат»
В отчете, охватывающем первую неделю июня, отмечается, что по-прежнему в стране ведется активный сбор подписей инициативными группами по выдвижению кандидатов на президентство. Среди потенциальных кандидатов наибольшее внимание привлекают потенциальные кандидаты Виктор Бабарико, Валерий Цепкало и Светлана Тихановская, передает
Со стороны властей пикеты по сбору подписей вызывают негативную реакцию, особенно это касается инициативной группы Светланы Тихановской.
Массовые задержания и запугивания
В разных городах страны в течение недели происходили массовые задержания и аресты активистов оппозиционных групп, включая членов инициативной группы Тихоновской. Их обвиняют в участии в несанкционированных массовых мероприятиях. При этом правозащитники считают, что мероприятия происходят без нарушений закона.
Глава государства Александр Лукашенко позволяет себе публичные негативные высказывания и оскорбления в сторону своих оппонентов. Кроме того, правозащитники и независимые медиа фиксируют сообщения о принуждении в сборе подписей за сегодняшнего руководителя страны.
«Правозащитники за свободные выборы» отмечают продолжение тенденции увеличения репрессий и нагнетание властями напряженности и атмосферы страха в обществе.
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Правозащитники фиксируют увеличение репрессий в избирательный период и нагнетание властями атмосферы страха
Правозащитники «Белорусского Хельсинкского комитета» и ПЦ «Весна» в рамках кампании «Правозащитники за свободные выборы» подытожили очередную неделю...
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