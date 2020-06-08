Исследование: метеориты могут быть причастны к зарождению жизни на Земле (и даже на Марсе)

Источник материала: Tut.by

Ученые утверждают, что астероиды, упавшие в океан, могли помочь создать компоненты для жизни. Краткие выводы опубликованы на сайте препринтов EurekAlert!



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Новое исследование показывает, что падения метеоритов и астероидов в океан могут иметь решающее значение для объяснения образования основных для жизни молекул.

Исследование обнаружило, что при ударе метеорита о поверхность воды появляются аминокислоты, которые служат строительными блоками для белков.

Существует два объяснения происхождения молекул, необходимых для возникновения жизни: «внеземная доставка», например, при помощи метеоритов, и эндогенное образование (в земных условиях). Присутствие аминокислот и других биомолекул в метеоритах указывает на первую теорию.

Исследователи из Университета Тохоку, Национального института материаловедения, Центра перспективных исследований в области науки и технологий высокого давления и Осакского университета смоделировали реакции, возникающие при падении метеорита в океан. Для этого они исследовали реакции между углекислым газом, азотом, водой и железом в лабораторной ударной установке. Их моделирование выявило образование аминокислот, таких как глицин и аланин, которые служат строительными блоками для белков, принимающих участие во многих биологических реакциях.

Команда использовала в качестве источников углерода и азота — двух важнейших химических элементов жизни — углекислый газ и азот. Это были основные компоненты атмосферы Земли более четырех миллиардов лет назад.

Автор-корреспондент Университета Тохоку Йошихиро Фурукава (Yoshihiro Furukawa) поясняет в пресс-релизе, что «создание органических молекул из восстановленных соединений, таких как метан и аммиак, несложно, но в то время они считались второстепенными компонентами в атмосфере». Он также добавил, что обнаружение аминокислот, возникших из углекислого газа и молекулярного азота, демонстрирует возможность создания строительных блоков жизни непосредственно из этих повсеместных соединений.

Гипотеза, что когда-то на Марсе существовал океан, также открывает интересные возможности для исследований. Углекислый газ и азот, вероятно, были основными составляющими газами марсианской атмосферы, когда (и если) там существовал океан. Поэтому индуцированное падением метеорита образование аминокислот также обеспечивает возможный источник жизненных компонентов на древнем Марсе.

Фурукава говорит, что «дальнейшие исследования позволят узнать больше о роли, которую метеориты сыграли в переносе более сложных биомолекул на Землю и Марс».