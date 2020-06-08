Что делать с появившимся жировиком? Онколог отвечает на простой вопрос

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Что делать, если начал расти жировик, но жить он не мешает? Нужно ли его удалять и проверять у врача? Онколог-хирург Юлия Бондарева отвечает на вопросы о распространенном образовании.



Юлия Бондареваврач онколог-хирург первой категории

— Липома (жировик) — это доброкачественная опухоль из жировой ткани. Появляется она, как правило, под кожей и не озлокачествляется (то есть ее появление не следует связывать с раком).

Липома легко прощупывается, чаще всего это новообразование под кожей подвижное и мягко-эластичной консистенции. Сама по себе липома не представляет никакой опасности: она чаще всего заключена в капсулу и не врастает в соседние органы и ткани (в этом и есть одно из основных отличий доброкачественных опухолей от злокачественных).

Что действительно может делать липома, так это сдавливать соседние ткани по мере роста — чаще всего это касается нервной ткани. В таком случае человек может чувствовать дискомфорт, боль. Но зачастую липома вызывает лишь жалобы эстетического характера.

Ученые до конца не установили, почему липомы появляются и быстро растут у одних людей и вовсе не образуются у других. Одна из версий — в том, что они развиваются из-за недостаточности фермента липазы (нарушение в генотипе), который участвует в растворении жиров.

Обязательно ли удалять липому?

Если липома небольшая, она не растет и не мешает нормально жить и работать, то ее можно не удалять. Однако здесь важно отличить ее от других образований мягких тканей. Для этого нужно записаться на прием к врачу-хирургу. Иногда даже опытному специалисту нужно сделать УЗИ или даже диагностическую пункцию, чтобы точно определить природу образования.

Если липома быстро растет и приносит дискомфорт, то лучше не откладывать визит к хирургу: чем больше по размеру липома, тем сложнее операция и тем сложнее реабилитация. Народными способами справиться с липомой невозможно, удалять новообразование нужно оперативным методом у хирурга.

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