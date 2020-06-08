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«Вот это постройнела!»: похудевшая Лолита восхитила поклонников новым образом

08.06.2020 14:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Вот это постройнела!»: похудевшая Лолита восхитила поклонников новым образом

Певица Лолита Милявская феноменально похудела во время самоизоляции. Звезда похвасталась стройной фигурой, надев мини-платье.

Снимок она опубликовала в Instagram.

Недавно артистка запустила новый рекламный проект. Для съемок она выбрала яркий образ: элегантное мини-платье и розовые туфли на каблуке, дополнив его укладкой и вечерним макияжем.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее вида и поспешили высказать свое восхищение в комментариях.


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Певица Лолита Милявская феноменально похудела во время самоизоляции. Звезда похвасталась стройной фигурой, надев мини-платье. Снимок она опубликовала в Instagram....
 
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