|
«Вот это постройнела!»: похудевшая Лолита восхитила поклонников новым образом
Источник материала: ОНТ
Певица Лолита Милявская феноменально похудела во время самоизоляции. Звезда похвасталась стройной фигурой, надев мини-платье.
Снимок она опубликовала в Instagram.
Недавно артистка запустила новый рекламный проект. Для съемок она выбрала яркий образ: элегантное мини-платье и розовые туфли на каблуке, дополнив его укладкой и вечерним макияжем.
Поклонники певицы пришли в восторг от ее вида и поспешили высказать свое восхищение в комментариях.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица Лолита Милявская феноменально похудела во время самоизоляции. Звезда похвасталась стройной фигурой, надев мини-платье. Снимок она опубликовала в Instagram....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)