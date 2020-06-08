«Вот это постройнела!»: похудевшая Лолита восхитила поклонников новым образом

Источник материала: ОНТ

Певица Лолита Милявская феноменально похудела во время самоизоляции. Звезда похвасталась стройной фигурой, надев мини-платье.

Снимок она опубликовала в Instagram.

Недавно артистка запустила новый рекламный проект. Для съемок она выбрала яркий образ: элегантное мини-платье и розовые туфли на каблуке, дополнив его укладкой и вечерним макияжем.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее вида и поспешили высказать свое восхищение в комментариях.





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