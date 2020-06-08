Жесткая лобовая авария под Речицей: очевидцы сообщают, что есть погибший

Источник материала: Tut.by

Серьезная лобовая авария произошла днем 8 июня в Речицком районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По информации очевидцев аварии, вблизи деревни Солтаново легковушка при обгоне врезалась во встречный грузовик. Сообщается, что водитель автомобиля от полученных травм умер на месте.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

(Будет дополнено.)