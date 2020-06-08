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Жесткая лобовая авария под Речицей: очевидцы сообщают, что есть погибший

08.06.2020 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезная лобовая авария произошла днем 8 июня в Речицком районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

Видео: «Речица: ГАИ, ДТП, road news», viber.com

По информации очевидцев аварии, вблизи деревни Солтаново легковушка при обгоне врезалась во встречный грузовик. Сообщается, что водитель автомобиля от полученных травм умер на месте.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

(Будет дополнено.)

 
 
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Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
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