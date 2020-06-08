"Выход есть": глава БФФ высказался о финансовом положении двух клубов высшей лиги — "Городеи" и "Смолевичей"









- Есть вероятность того, что некоторые команды не доиграют чемпионат?





- Почему не доиграют? Доиграют. Давайте по каждой команде возьмем. Сколько людей, сколько легионеров, какие зарплаты? Понимаете? От этого тоже многое зависит. Все переживают: рассчитаются или нет. Да, есть вопрос, он назрел. И губернатор Минской области [Александр Турчин] знает этот вопрос, будет разбираться с этим.





Экономическая ситуация сложная. Проведя переговоры с руководителями и Смолевичей, и Городеи, мы поняли, что определенный выход есть. Они хотят налог на недвижимость — "Городея", если конкретно. Приняли некоторые решения. Так что есть ряд вопросов. Глава Смолевичской администрации [Андрей Ратомский] в понедельник пойдет к команде, будет какие-то меры озвучивать. Постепенно будут возвращать.