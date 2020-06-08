ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Выход есть": глава БФФ высказался о финансовом положении двух клубов высшей лиги — "Городеи" и "Смолевичей"

08.06.2020 15:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Глава БФФ Владимир Базанов в эфире программы "Итоги недели" на "Беларусь 5" высказался о финансовом положении двух клубов высшей лиги — "Городеи" и "Смолевичей".



- Есть вероятность того, что некоторые команды не доиграют чемпионат?

- Почему не доиграют? Доиграют. Давайте по каждой команде возьмем. Сколько людей, сколько легионеров, какие зарплаты? Понимаете? От этого тоже многое зависит. Все переживают: рассчитаются или нет. Да, есть вопрос, он назрел. И губернатор Минской области [Александр Турчин] знает этот вопрос, будет разбираться с этим.

Экономическая ситуация сложная. Проведя переговоры с руководителями и Смолевичей, и Городеи, мы поняли, что определенный выход есть. Они хотят налог на недвижимость — "Городея", если конкретно. Приняли некоторые решения. Так что есть ряд вопросов. Глава Смолевичской администрации [Андрей Ратомский] в понедельник пойдет к команде, будет какие-то меры озвучивать. Постепенно будут возвращать.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава БФФ Владимир Базанов в эфире программы "Итоги недели" на "Беларусь 5" высказался о финансовом положении двух клубов высшей лиги — "Городеи" и "Смолевичей".
 
Новости дня
Новости разные
 
Жителя Микашевичей осудили на 10 лет колонии за сбыт наркотиков и уклонение от содержания детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика