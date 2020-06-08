ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Суды выносят приговоры задержанным на пикетах активистам. Северинцу дали 15 суток

08.06.2020 16:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В столице и ряде городах страны суды выносят приговоры активистам и задержанным участникам пикетов потенциальных кандидатов. Всего приговоров судов ожидают десятки человек.

В Минске в Советском суде Олега Боровского – представителя инициативной группы Светланы Тихановской – судья приговорил к 20 суткам административного ареста. Активиста признали виновным в нарушении ст. 23.4 (Неповиновение сотруднику милиции) и 23.34 (Участие в несанкционированном мероприятии) КоАП РБ.

Задержанную после акции на Комаровке 7 июня Ольгу Николайчик в суде Первомайского района осудили на 15 суток административного ареста. Валентин Фролов получил 15 суток ареста, сообщает ПЦ «Вясна».

В Витебске Елену Янушковскую осудили на 40 базовых величин штрафа (1080 рублей). Олег Павлов получил 5 суток ареста.


Фото Игоря Мелешко


На столько же суток осудили сопредседателя БХД Павла Северинца и активиста «Народной грамада» Григория Погарцева.

Всеслава Пашкевича и Дмитрия Рожкова оштрафовали на 30 базовых величин.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице и ряде городах страны суды выносят приговоры активистам и задержанным участникам пикетов потенциальных кандидатов. Всего приговоров судов ожидают...
 
Новости дня
Новости разные
 
При поиске по слову «расист» Twitter рекомендует Дональда Трампа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика