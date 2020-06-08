Призывники в Беларуси впервые будут принимать присягу без родных и близких

Источник материала: ОНТ

Родственники белорусских призывников в первый раз не смогут присутствовать на церемонии принятия присяги, при этом у них будет возможность посмотреть все онлайн, сообщили в Министерстве обороны, передает БЕЛТА.

Такое решение принято с учетом эпидемиологической обстановки в республике. В этот раз не устраивали торжественных мероприятий во время отправки новобранцев в войска, а также поместили их после прибытия на двухнедельную изоляцию.

Корректировки внесли и в процедуру принятия присяги.

Родители призывников смогут наблюдать за церемонией онлайн. Кроме того, они сами готовят видеообращения детям, которые тем покажут после принятия присяги.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram