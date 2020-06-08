ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

БелЖД - про неполную занятость, сокращения и специалистов, которые без работы из-за закрытых границ

08.06.2020 16:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога сейчас переживает явно не самые простые времена. Из-за сократившихся перевозок — пассажирских и грузовых, а также закрытых границ некоторых работников перевели на неполную занятость, сообщает отраслевое издание по итогам селекторного совещания с участием начальника дороги Владимира Морозова. По данным FINANCE.TUT.BY, «четырехдневка» коснулась Витебского отделения. Как рассказывают работники, есть вероятность того, что для некоторых временно отменят премии.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Какая ситуация с перевозками — пассажирскими и грузовыми

На БелЖД отмечают, что негативные тенденции в международной торговле наметились еще во второй половине минувшего года, что сказалось на перевозках.

— Весной нынешнего дополнительным испытанием стало существенное ограничение перевозок пассажиров и грузов из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В нынешнем году произошло значительное падение транзитных грузоперевозок. В январе — мае в сравнении с аналогичным периодом 2019-го более чем на 10% упал объем погрузки внутри страны. В итоге в целом по дороге перевозка грузов сократилась примерно на 20%.

Среди факторов, которые повлияли на работ БелЖД, — прекращение международного сообщения.

— Значительно снизилась и мобильность населения внутри Беларуси: за май по стране перевезено 4,5 млн пассажиров, что составило 59% к маю 2019-го. Снижение произошло во всех видах сообщений: в городском — на 30,4%, региональном экономкласса — 34,2%, межрегиональном — 68,5%, — рассказали на БелЖД.

Напомним, если пассажирские перевозки по стране убыточные для БелЖД, то международные — рентабельные.

Какая ситуация с занятостью на БелЖД

В нынешней ситуации на БелЖД прибегают к временному изменению существенных условий труда, переводят работников на неполное рабочее время — день или неделю, отмечают на БелЖД.

— При значительном уменьшении объемов работы либо их временном отсутствии в связи с отменой (приостановлением) пассажирских перевозок в вагонных участках, вагонных и локомотивных депо для отдельных категорий сотрудников рассматривается возможность объявления простоя.

Работникам, которым объявлен простой в связи с отменой (приостановлением) пассажирских перевозок, выплачивают оклад — с даты объявления простоя. «В то время как трудовым законодательством предусмотрены выплаты в размере 2/3 ставки (оклада), — уточняют на БелЖД. — В сложившейся непростой ситуации руководство дороги предпринимает все меры для сохранения трудового коллектива. Еще в апреле Белорусской железной дорогой был выработан целый комплекс организационных и экономических мер по сокращению производственных расходов».

Одна из мер — временный перевод работников на вакансии других предприятий магистрали.

— В этот период в простое находилось более 4,2 тыс. человек, среди которых — работники вагонных участков, санаториев и оздоровительных центров, культурно-спортивных центров, иных структурных подразделений (билетные кассиры на станциях и вокзалах, работники ПТО Брест-Центральный, «Дортур», гостиницы «Экспресс»), — уточняют на БелЖД. — Также в связи со снижением объема выполняемой работы в режиме неполного рабочего времени трудилось около 4 тыс. человек. Наиболее уязвимым категориям сотрудников со стороны нанимателя и профсоюзных организаций оказываются всесторонняя помощь и поддержка.

Перед БелЖД стоит задача привести численность работников «в соответствие с уменьшившимися объемами деятельности». «И это должно в первую очередь решаться за счет естественного оттока кадров, с обязательным сохранением высококвалифицированных и добросовестных работников», — отмечают на БелЖД.

По данным FINANCE.TUT.BY, «четырехдневка» коснулась Витебского отделения. Здесь переводят на неполную занятость с апреля. Как рассказывают работники, есть вероятность того, что для некоторых временно отменят премии.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская железная дорога сейчас переживает явно не самые простые времена. Из-за сократившихся перевозок - пассажирских и грузовых, а также закрытых границ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не родись красивой». Как сейчас выглядят и чем занимаются актрисы, которые сыграли Марьяну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика