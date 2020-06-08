БелЖД - про неполную занятость, сокращения и специалистов, которые без работы из-за закрытых границ

Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога сейчас переживает явно не самые простые времена. Из-за сократившихся перевозок — пассажирских и грузовых, а также закрытых границ некоторых работников перевели на неполную занятость, сообщает отраслевое издание по итогам селекторного совещания с участием начальника дороги Владимира Морозова. По данным FINANCE.TUT.BY, «четырехдневка» коснулась Витебского отделения. Как рассказывают работники, есть вероятность того, что для некоторых временно отменят премии.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Какая ситуация с перевозками — пассажирскими и грузовыми

На БелЖД отмечают, что негативные тенденции в международной торговле наметились еще во второй половине минувшего года, что сказалось на перевозках.

— Весной нынешнего дополнительным испытанием стало существенное ограничение перевозок пассажиров и грузов из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В нынешнем году произошло значительное падение транзитных грузоперевозок. В январе — мае в сравнении с аналогичным периодом 2019-го более чем на 10% упал объем погрузки внутри страны. В итоге в целом по дороге перевозка грузов сократилась примерно на 20%.

Среди факторов, которые повлияли на работ БелЖД, — прекращение международного сообщения.

— Значительно снизилась и мобильность населения внутри Беларуси: за май по стране перевезено 4,5 млн пассажиров, что составило 59% к маю 2019-го. Снижение произошло во всех видах сообщений: в городском — на 30,4%, региональном экономкласса — 34,2%, межрегиональном — 68,5%, — рассказали на БелЖД.

Напомним, если пассажирские перевозки по стране убыточные для БелЖД, то международные — рентабельные .

Какая ситуация с занятостью на БелЖД

В нынешней ситуации на БелЖД прибегают к временному изменению существенных условий труда, переводят работников на неполное рабочее время — день или неделю, отмечают на БелЖД.

— При значительном уменьшении объемов работы либо их временном отсутствии в связи с отменой (приостановлением) пассажирских перевозок в вагонных участках, вагонных и локомотивных депо для отдельных категорий сотрудников рассматривается возможность объявления простоя.

Работникам, которым объявлен простой в связи с отменой (приостановлением) пассажирских перевозок, выплачивают оклад — с даты объявления простоя. «В то время как трудовым законодательством предусмотрены выплаты в размере 2/3 ставки (оклада), — уточняют на БелЖД. — В сложившейся непростой ситуации руководство дороги предпринимает все меры для сохранения трудового коллектива. Еще в апреле Белорусской железной дорогой был выработан целый комплекс организационных и экономических мер по сокращению производственных расходов».

Одна из мер — временный перевод работников на вакансии других предприятий магистрали.

— В этот период в простое находилось более 4,2 тыс. человек, среди которых — работники вагонных участков, санаториев и оздоровительных центров, культурно-спортивных центров, иных структурных подразделений (билетные кассиры на станциях и вокзалах, работники ПТО Брест-Центральный, «Дортур», гостиницы «Экспресс»), — уточняют на БелЖД. — Также в связи со снижением объема выполняемой работы в режиме неполного рабочего времени трудилось около 4 тыс. человек. Наиболее уязвимым категориям сотрудников со стороны нанимателя и профсоюзных организаций оказываются всесторонняя помощь и поддержка.

Перед БелЖД стоит задача привести численность работников «в соответствие с уменьшившимися объемами деятельности». «И это должно в первую очередь решаться за счет естественного оттока кадров, с обязательным сохранением высококвалифицированных и добросовестных работников», — отмечают на БелЖД.

По данным FINANCE.TUT.BY, «четырехдневка» коснулась Витебского отделения. Здесь переводят на неполную занятость с апреля. Как рассказывают работники, есть вероятность того, что для некоторых временно отменят премии.