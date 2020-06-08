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Небоскребы, лебеди, ангелы. Таких потолков, как в этом доме, вы еще не видели

08.06.2020 16:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 50 километрах от Минска, в городе Червень продается коттедж с необычным оформлением потолков. Там и цветы, и ангелы, и небоскребы. Как это выглядит, показывает Realt.by.


Коттедж занимает площадь 88,2 кв.м. Стоимость дома — 54 тысячи долларов. Особенностью объекта стал дизайн потолков. Судя по фотографиям в объявлении, в гостиной на потолке сделаны сердечки с подсветкой, в одном коридоре — лебеди, в другом — ангелы.




Еще в одной комнате на потолке сделана фотография города, на кухне — фигурное солнышко. Лишь в ванной и туалете потолки просто красные, без рисунка.



Сам коттедж расположен на участке площадью 15 соток, материал стен — дерево. В доме есть электричество, газ, водопровод (центральный), канализация местная.

Всего в коттедже 4 жилые комнаты и большая кухня (20 кв. м). Также есть терраса, застекленная веранда для приема гостей площадью 25 кв.м. В объявлении написано, что во всем доме сделан «ремонт, реконструкция 2019 года».

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Теги: Минск
 
 
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