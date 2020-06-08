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29-градусная жара придет на Ганцевщину на этой неделе

08.06.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

29-градусная жара придет на Ганцевщину на этой неделе

Уже с начала недели в Ганцевичах устанавливается жаркая погода. В среднем за семь дней температура воздуха прогреется до 29 градусов тепла, однако ожидаются дожди.

29-градусная жара придет на Ганцевщину на этой неделе
Скриншот с сайта: https://www.gismeteo.by/

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Уже с начала недели в Ганцевичах устанавливается жаркая погода. В среднем за семь дней температура воздуха прогреется до 29 градусов
 
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