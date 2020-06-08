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Посчитать голоса на выборах может любой беларус: вот как это сделать и добиться правды
Источник материала: KYKY>
Вы знали, что стать членом участковой избирательной комиссии и считать голоса за кандидатов в президенты может любой беларус? Инициатива «Честные люди», которая «топит» за прозрачные выборы,
Шаг 1. Выбрать избирательную комиссию
Можно выбрать удобную для вас избирательную комиссию, но не факт, что у вас получится стать ее членом. Больше шансов в малых населенных пунктах. Если есть возможность «баллотироваться» в них – шансы возрастут. Состав комиссии – от 5 до 19 членов, если кандидатов больше – проводится персональное голосование, с учетом личных качеств.
Шаг 2. Выбрать способ выдвижения
Если вы можете выдвинуться от общественного объединения или политической партии – используйте эту возможность, так как для них установлена квота – не менее 1/3 от всего количества членов. Если вы можете стать членом комиссии на участке, который находится вне областных центров – возможно, вам помогут некоторые общественные объединения или партии. Самый простой способ – собрать десять подписей жителей участка для выдвижения.
Шаг 3. Собрать подписи и другие документы
Для выдвижения в исполком вы должны представить заявление (или протокол партии, общественного объединения или протокол трудового коллектива), и все. Однако чтобы увеличить свои шансы, неплохо бы представить данные о себе: биографию, данные и доказательства личных достижений.
Наконец, на этом этапе, раз уж вы все равно собираете подписи, можно собрать подписи под жалобой в суд (если вас не включат в комиссию) и под выдвижением в наблюдатели (если не попадете в комиссию и не будете обжаловать либо после обжалования пойдете в наблюдатели на участке).
Шаг 4. Подать документы до 21 июня
Обычно документы подаются в одно окно исполкома (администрации) того района, где расположен участок. Желательно сопроводить их заявлением, в котором указать состав подаваемых документов (например: «Заявление о выдвижении в состав участковой комиссии, Биографическая справка, Заявления жителей участка – ___ шт.»), на втором экземпляре заявления поставить отметку о принятии. Документы надо подать до 21 июня, решение по ним будет принято 24 июня.
Шаг 5. Действуем после образования участка
Если вы попали в состав участка – здорово, работайте в соответствии с избирательным законодательством. Если не попали – можете обжаловать в трехдневный срок. До завершения обжалования не выдвигаетесь в качестве наблюдателя. Если обжалования не удалось, или вы изначально его не планировали – подайте заявление об аккредитации в качестве наблюдателя.
Важно. Для тех, кто не хочет действовать самостоятельно, есть
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