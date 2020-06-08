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Посчитать голоса на выборах может любой беларус: вот как это сделать и добиться правды

08.06.2020 16:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вы знали, что стать членом участковой избирательной комиссии и считать голоса за кандидатов в президенты может любой беларус? Инициатива «Честные люди», которая «топит» за прозрачные выборы, разработала инструкцию, как это сделать.

Шаг 1. Выбрать избирательную комиссию

Можно выбрать удобную для вас избирательную комиссию, но не факт, что у вас получится стать ее членом. Больше шансов в малых населенных пунктах. Если есть возможность «баллотироваться» в них – шансы возрастут. Состав комиссии – от 5 до 19 членов, если кандидатов больше – проводится персональное голосование, с учетом личных качеств. 

Шаг 2. Выбрать способ выдвижения

Если вы можете выдвинуться от общественного объединения или политической партии – используйте эту возможность, так как для них установлена квота – не менее 1/3 от всего количества членов. Если вы можете стать членом комиссии на участке, который находится вне областных центров – возможно, вам помогут некоторые общественные объединения или партии. Самый простой способ – собрать десять подписей жителей участка для выдвижения.

Шаг 3. Собрать подписи и другие документы

Для выдвижения в исполком вы должны представить заявление (или протокол партии, общественного объединения или протокол трудового коллектива), и все. Однако чтобы увеличить свои шансы, неплохо бы представить данные о себе: биографию, данные и доказательства личных достижений. 

Наконец, на этом этапе, раз уж вы все равно собираете подписи, можно собрать подписи под жалобой в суд (если вас не включат в комиссию) и под выдвижением в наблюдатели (если не попадете в комиссию и не будете обжаловать либо после обжалования пойдете в наблюдатели на участке). 

Шаг 4. Подать документы до 21 июня

Обычно документы подаются в одно окно исполкома (администрации) того района, где расположен участок. Желательно сопроводить их заявлением, в котором указать состав подаваемых документов (например: «Заявление о выдвижении в состав участковой комиссии, Биографическая справка, Заявления жителей участка – ___ шт.»), на втором экземпляре заявления поставить отметку о принятии. Документы надо подать до 21 июня, решение по ним будет принято 24 июня.

Шаг 5. Действуем после образования участка

Если вы попали в состав участка – здорово, работайте в соответствии с избирательным законодательством. Если не попали – можете обжаловать в трехдневный срок. До завершения обжалования не выдвигаетесь в качестве наблюдателя. Если обжалования не удалось, или вы изначально его не планировали – подайте заявление об аккредитации в качестве наблюдателя. 

Важно. Для тех, кто не хочет действовать самостоятельно, есть форма. Если ее заполнить, «Честные люди» окажут помощь всем желающим в оформлении и подаче заявления на выдвижение в комиссию. По той же ссылке доступна вся подробная информация.

Обложка: телеграм-канал «Ха-ха, я набрал 3%!»

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Вы знали, что стать членом участковой избирательной комиссии и считать голоса за кандидатов в президенты может любой беларус? Инициатива «Честные люди»,...
 
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