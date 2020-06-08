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Турист из Великобритании упал в колодец на Бали и пробыл там 6 дней
Источник материала: ОНТ
Британский турист был спасен на острове Бали после шести дней его пребывания в местном колодце. Об этом
Случай с 29-летним гостем индонезийского острова произошел в деревне Пекату. По данным представителя регионального поисково-спасательного агентства Бали, мужчина упал в колодец глубиной около 4 метров и сломал ногу, поэтому не смог выбраться самостоятельно. На протяжении шести дней он был в сознании и звал на помощь, пока его крики не услышали местные жители. На место выехала спасательная служба и вызволила туриста из жестокой ловушки – трое спасателей спустились в колодец по лестнице.
Сообщается, что мужчину госпитализировали, его состояние отмечается как стабильное.
Начальник местного поисково-спасательного агентства попросил местных жителей закрывать колодцы, чтобы избежать подобных случайностей в будущем.
Фото: CNN
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Британский турист был спасен на острове Бали после шести дней его пребывания в местном колодце. Об этом пишет CNN. Случай с 29-летним гостем индонезийского острова...
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