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В Пинске мошенник по телефону обманул центр мобильной связи почти на 2 тыс. рублей

08.06.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Пинске мошенник по телефону обманул центр мобильной связи почти на 2 тыс. рублей

В Пинске мошеннику удалось руками доверчивой сотрудницы центра мобильной связи заполучить почти 2 тыс. белорусских рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Звонок от неизвестного мужчины поступил в центр мобильной связи днём 7 мая. Мужчина представился продавцу сотрудником службы техподдержки и рассказал о необходимости немедленного тестирования платежно-компьютерной системы. Девушка поверила мужчине и выполнила его инструкции. 

О том что её обманули стало известно позже, когда выяснилось, что со счета центра пропали более 1900 рублей. 

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают личность преступника.

Фото: pixabay 

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В Пинске мошеннику удалось руками доверчивой сотрудницы центра мобильной связи заполучить почти 2 тыс. белорусских рублей. Об этом сообщает пресс-служба...
 
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