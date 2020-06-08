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В Пинске мошенник по телефону обманул центр мобильной связи почти на 2 тыс. рублей
Источник материала: ОНТ
В Пинске мошеннику удалось руками доверчивой сотрудницы центра мобильной связи заполучить почти 2 тыс. белорусских рублей. Об этом
Звонок от неизвестного мужчины поступил в центр мобильной связи днём 7 мая. Мужчина представился продавцу сотрудником службы техподдержки и рассказал о необходимости немедленного тестирования платежно-компьютерной системы. Девушка поверила мужчине и выполнила его инструкции.
О том что её обманули стало известно позже, когда выяснилось, что со счета центра пропали более 1900 рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают личность преступника.
Фото: pixabay
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В Пинске мошеннику удалось руками доверчивой сотрудницы центра мобильной связи заполучить почти 2 тыс. белорусских рублей. Об этом сообщает пресс-служба...
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