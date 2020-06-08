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На проспекте Независимости такси после столкновения с Kia перевернулось на крышу

08.06.2020 16:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Такси перевернулось на крышу на столичном проспекте Независимости, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.


Фото: @tatianalavrova.by, instagram.com

Происшествие случилось днем 8 июня около парка Челюскинцев. По словам очевидцев, такси после столкновения с Kia оказалось на крыше. Информации о пострадавших пока нет.

В ГАИ Минска сообщили, что на месте аварии работают инспекторы. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

(Будет дополнено.)

 
Теги: Минск
 
 
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