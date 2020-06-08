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На проспекте Независимости такси после столкновения с Kia перевернулось на крышу
Источник материала: Tut.by
Такси перевернулось на крышу на столичном проспекте Независимости, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.
Происшествие случилось днем 8 июня около парка Челюскинцев. По словам очевидцев, такси после столкновения с Kia оказалось на крыше. Информации о пострадавших пока нет.
В ГАИ Минска
(Будет дополнено.)
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Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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