На проспекте Независимости такси после столкновения с Kia перевернулось на крышу

Источник материала: Tut.by

Такси перевернулось на крышу на столичном проспекте Независимости, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.



Фото: @tatianalavrova.by, instagram.com

Происшествие случилось днем 8 июня около парка Челюскинцев. По словам очевидцев, такси после столкновения с Kia оказалось на крыше. Информации о пострадавших пока нет.

В ГАИ Минска сообщили , что на месте аварии работают инспекторы. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

(Будет дополнено.)