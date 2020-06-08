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Лукьянов о выборах и победе Бабарико: «Если это произойдет, тогда начнется новая эра»

08.06.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский политолог Федор Лукьянов в интервью радио «Свобода» рассказал о перспективах победы на президентских выборах экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.


Федор Лукьянов. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Напомним, что экс-банкир считает, что если одержит электоральную победу над Александром Лукашенко, то вся выстроенная за десятилетия система белорусской власти развалится сама собой.

Федор Лукьянов не исключает, что такой вариант развития событий возможен. И если Виктор Бабарико действительно наберет 80%, власти не смогут «превратить» их 10 или 20%.

«Если это произойдет, тогда начнется новая эра», - говорит эксперт.

По словам политолога, «нет вечных лидеров» и «рано или поздно любой, даже очень сильный правитель начинает задумываться о времени, которое начинается после него».

«Это относится к Беларуси, России и любой другой стране. А поскольку время пребывания Александра Григорьевича у власти - не просто долгое, а близкое к рекорду, эти амбициозные представители политической элиты, которые смотрят в будущее не на месяцы, а на годы, уже рассматривают другие перспективы и свою роль в них. Для этого участие в таких выборах имеет смысл», - резюмирует эксперт.

К сведению

Федор Лукьянов - председатель президиума Российского совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», профессор факультета мировой политики и экономики Высшей школы экономики в Москве.

перевод udf.by
 
 
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Российский политолог Федор Лукьянов в интервью радио «Свобода» рассказал о перспективах победы на президентских выборах экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора...
 
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