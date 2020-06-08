Когда в Ганцевичах можно будет посмотреть фильм в формате 3D?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Уже этим летом у зрителей кинотеатра «Молодость» появится возможность смотреть фильмы в улучшенном аудиовизуальном качестве. Новинкой для ганцевчан станет и просмотр фильмов в формате 3D. Согласно государственной программе «Культура Беларуси» из областного бюджета были выделены средства на закупку нового кинооборудования для трех райцентров – Ганцевичей, Ляховичей и Дрогичина.

– На днях были установлены новые экраны и проекторы в нашем кинотеатре. Обновлена и вся звуковая система. Благодаря цифровому оборудованию здесь можно будет показывать фильмы как в 2D, так и в 3D-формате. К слову, уже закуплено 400 3D-очков для взрослых и около 100 для детей, – рассказала методист кинотеатра «Молодость» Елена Купревич.





Яркость и четкость изображения, мощнейший звук – теперь это станет реальностью и для кинотеатра райцентра. После тестирования новой аппаратуры, а также обучения персонала работы с компьютеризированной техникой, ганцевчане смогут наслаждаться новинками фильмов в улучшенном качестве. Зрителям не придется ждать месяцы, чтобы посмотреть долгожданный фильм на большом экране. Например, к 16 июля планируется показ триллера белорусских режиссеров «Запретная зона».





– На данный момент в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, а также с кардинальным обновлением аппаратуры кинотеатр использует вынужденную паузу. Вместе с этим и перенеслось открытие летнего киносезона. Мероприятие по этому случаю планируем провести в начале июля. К этому времени обновим также зрительный 115-местный зал, – поделилась Елена Купревич. – Вместе со всеми изменениями увеличится и число показов. В день планируем проводить 5-6 сеансов: до обеда – мультфильмы, после – фильмы для всей семьи, триллеры, боевики и т.п., а последний сеанс будет начинаться в 21:00-22:00, в это время фильмы 18+.

Изменения отразятся и на стоимости билетов, но «кусаться» они не будут. Цена будет соответствовать качеству. А значит, что каждый сможет себе позволить хорошо провести время всей семьей за просмотров фильма в комфортабельных условиях.

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