ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Когда в Ганцевичах можно будет посмотреть фильм в формате 3D?

08.06.2020 18:26 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Когда в Ганцевичах можно будет посмотреть фильм в формате 3D?

Уже этим летом у зрителей кинотеатра «Молодость» появится возможность смотреть фильмы в улучшенном аудиовизуальном качестве. Новинкой для ганцевчан станет и просмотр фильмов в формате 3D. Согласно государственной программе «Культура Беларуси» из областного бюджета были выделены средства на закупку нового кинооборудования для трех райцентров – Ганцевичей, Ляховичей и Дрогичина.

На днях были установлены новые экраны и проекторы в нашем кинотеатре. Обновлена и вся звуковая система. Благодаря цифровому оборудованию здесь можно будет показывать фильмы как в 2D, так и в 3D-формате. К слову, уже закуплено 400 3D-очков для взрослых и около 100 для детей, – рассказала методист кинотеатра «Молодость» Елена Купревич.

Когда в Ганцевичах можно будет посмотреть фильм в формате 3D?

Яркость и четкость изображения, мощнейший звук – теперь это станет реальностью и для кинотеатра райцентра. После тестирования новой аппаратуры, а также обучения персонала работы с компьютеризированной техникой, ганцевчане смогут наслаждаться новинками фильмов в улучшенном качестве. Зрителям не придется ждать месяцы, чтобы посмотреть долгожданный фильм на большом экране. Например, к 16 июля планируется показ триллера белорусских режиссеров «Запретная зона».

Когда в Ганцевичах можно будет посмотреть фильм в формате 3D?

На данный момент в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, а также с кардинальным обновлением аппаратуры кинотеатр использует вынужденную паузу. Вместе с этим и перенеслось открытие летнего киносезона. Мероприятие по этому случаю планируем провести в начале июля. К этому времени обновим также зрительный 115-местный зал, – поделилась Елена Купревич. – Вместе со всеми изменениями увеличится и число показов. В день планируем проводить 5-6 сеансов: до обеда – мультфильмы, после – фильмы для всей семьи, триллеры, боевики и т.п., а последний сеанс будет начинаться в 21:00-22:00, в это время фильмы 18+.

Изменения отразятся и на стоимости билетов, но «кусаться» они не будут. Цена будет соответствовать качеству. А значит, что каждый сможет себе позволить хорошо провести время всей семьей за просмотров фильма в комфортабельных условиях.


(Visited 16 times, 16 visits today)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже этим летом у зрителей кинотеатра «Молодость» появится возможность смотреть фильмы в улучшенном аудиовизуальном качестве. Новинкой для ганцевчан станет и
 
Новости дня
Новости разные
 
На проспекте Независимости такси после столкновения с Kia перевернулось на крышу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика