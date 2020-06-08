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На полях под Витебском тестируют новую сельхозтехнику
Источник материала: ОНТВитебском тестируют новую сельхозтехнику" class="one-news__figure-img">
На полях под Витебском тестируют новый для региона пресс-подборщик отечественного производства. Если испытания пройдут успешно, регион намерен закупить полсотни таких машин.
Испытания проходят в «полевых» условиях, в работе машины каждый день по 12 часов. Сейчас в регионе активно идёт заготовка кормов, и важно оперативно убрать с полей первый укос трав. В сельхозпредприятии «Рудаково» за сезон надо заготовить полторы тысячи таких белых рулонов, поэтому необходима техника качественная и более мощная. В поле машины и люди сейчас без выходных.
Сенаж в плёнке может храниться год и больше. Главное – всё сделать по технологии. Машина укутывает его в восемь слоёв плёнки и намного мощнее старых образцов. Первый укос здесь собираются убрать за 14 дней. А новинку сельхозпредприятие уже решило, что оставит после испытаний у себя.
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На полях под Витебском тестируют новый для региона пресс-подборщик отечественного производства. Если испытания пройдут успешно, регион намерен закупить полсотни...
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