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На полях под Витебском тестируют новую сельхозтехнику

08.06.2020 17:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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На полях под Витебском тестируют новый для региона пресс-подборщик отечественного производства. Если испытания пройдут успешно, регион намерен закупить полсотни таких машин. 

Испытания проходят в «полевых» условиях, в работе машины каждый день по 12 часов. Сейчас в регионе активно идёт заготовка кормов, и важно оперативно убрать с полей первый укос трав. В сельхозпредприятии «Рудаково» за сезон надо заготовить полторы тысячи таких белых рулонов, поэтому необходима техника качественная и более мощная. В поле машины и люди сейчас без выходных.     

Иван Ященко, начальник участка сельхозпредприятия «Рудаково»: «Чуть-чуть сильней гидравлика – и, естественно, скорость лучше. Ребята работают допоздна, пока не выступит роса уже, полный рабочий день по 12 часов».  

Сенаж в плёнке может храниться год и больше. Главное – всё сделать по технологии. Машина укутывает его в восемь слоёв плёнки и намного мощнее старых образцов. Первый укос здесь собираются убрать за 14 дней. А новинку сельхозпредприятие уже решило, что оставит после испытаний у себя.

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Теги: Витебск
 
 
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На полях под Витебском тестируют новый для региона пресс-подборщик отечественного производства. Если испытания пройдут успешно, регион намерен закупить полсотни...
 
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