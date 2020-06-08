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Утро будет начинаться с зарядки. Онлайн-лагерь для детей начнёт работу в Беларуси с июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Летний онлайн-лагерь для детей и молодёжи запускают в Беларуси 6 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Провести каникулы весело и с пользой школьникам помогут студенты. Сегодня открыт набор онлайн-вожатых. Лучшие по итогам собеседования приступят к работе.
Всего запланированы 4 смены. Онлайн-лагерь можно будет посещать виртуально из удобной для себя локации с помощью компьютера или мобильного телефона. Для участия приглашают школьников из разных уголков нашей страны. Каждое утро будет начинаться с зарядки, а после полудня маленьких посетителей ждут тематические мастер-классы.
Наталья Апончук, начальник Республиканского волонтёрского центра:
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Новости Беларуси. Летний онлайн-лагерь для детей и молодёжи запускают в Беларуси 6 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Провести каникулы весело и с...
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