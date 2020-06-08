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Утро будет начинаться с зарядки. Онлайн-лагерь для детей начнёт работу в Беларуси с июля

08.06.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Летний онлайн-лагерь для детей и молодёжи запускают в Беларуси 6 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утро будет начинаться с зарядки. Онлайн-лагерь для детей начнёт работу в Беларуси с июля

Провести каникулы весело и с пользой школьникам помогут студенты. Сегодня открыт набор онлайн-вожатых. Лучшие по итогам собеседования приступят к работе.  

Утро будет начинаться с зарядки. Онлайн-лагерь для детей начнёт работу в Беларуси с июля

Всего запланированы 4 смены. Онлайн-лагерь можно будет посещать виртуально из удобной для себя локации с помощью компьютера или мобильного телефона. Для участия приглашают школьников из разных уголков нашей страны. Каждое утро будет начинаться с зарядки, а после полудня маленьких посетителей ждут тематические мастер-классы.  

Утро будет начинаться с зарядки. Онлайн-лагерь для детей начнёт работу в Беларуси с июля


Валерия Рубашко, волонтёр, студентка БГАС:
Мне это какие-то свои коммуникативные навыки даст, я сама обучусь чему-то. Хочется развиваться, получать удовольствие от участия в этом проекте и порадовать самих детей.

Утро будет начинаться с зарядки. Онлайн-лагерь для детей начнёт работу в Беларуси с июля

Наталья Апончук, начальник Республиканского волонтёрского центра:
Сейчас волонтеры очень соскучились по мероприятиям, по работе, по общению. Поэтому они максимально быстро поддерживают любые инициативы. Но хочется отметить, что этот проект, летний волонтерский лагерь он практически полностью инициатива волонтеров.

Утро будет начинаться с зарядки. Онлайн-лагерь для детей начнёт работу в Беларуси с июля


Этот проект экспериментальный. Организаторы рассчитывают, что в 2021 году он будет масштабнее.

Люди в материале: Наталья Апончук, Валерия Рубашко

 
 
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Новости Беларуси. Летний онлайн-лагерь для детей и молодёжи запускают в Беларуси 6 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Провести каникулы весело и с...
 
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