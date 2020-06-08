ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О самых распространенных ошибках во время домашних тренировок

08.06.2020 17:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Популярный фитнес-блогер Татьяна Федорищева назвала несколько самых распространенных ошибок, которые люди совершают во время домашних тренировок.

Как передает Replyua.net, на своей странице в instagram эксперт рассказала, что большинство людей выбирают для себя неправильные нагрузки и очень сложные упражнения.



По ее словам, необходимо держать пульс на уровне 120-160 ударов. Кроме того, нужно разрабатывать план тренировки, а также знать, что вы ждете от занятий спортом. Самой большой ошибкой домашних тренировок эксперт называет отсутствие разминки. Перед любой силовой нагрузкой необходимо разогреть мышцы в течение 5-10 минут. Кроме того, важно знать, что между тренировками необходимо делать перерывы и давать мышцам отдохнуть. Восстановление организма обязательно должно быть, в противном случае будет обширная нагрузка не только на мышцы, но и на нервную систему.


Помимо этого, все тренирующиеся дома должны понимать, что несмотря на то, что они находятся не в тренажерном зале, они должны заниматься спортом только в кроссовках. По мнению фитнес-блогера, такие люди не являются профессиональными спортсменами и тренируются дома, однако даже в этом случае нужно надевать кроссовки, поскольку в них намного удобнее делать выпады и приседать.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярный фитнес-блогер Татьяна Федорищева назвала несколько самых распространенных ошибок, которые люди совершают во время домашних тренировок.
 
Новости дня
Новости разные
 
На полях под Витебском тестируют новую сельхозтехнику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика