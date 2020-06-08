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В Речицком районе при столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 июня около часа дня в Речицком районе случилось смертельное ДТП.
Как
Водитель Rover погиб на месте. Обстоятельства аварии выясняются. К месту ДТП была направлена СОГ.
Если у вы стали очевидцем ДТП, а также если у вас есть записи видеорегистратора с места аварии, сообщите об этом по телефонам: 8 (029) 681-46-94, 8 (02340) 5-49-08.
В прошлом месяце в Минском районе столкнулись Toyota с прицепом и Renault.
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Новости Беларуси. 8 июня около часа дня в Речицком районе случилось смертельное ДТП. Как сообщает Следственный комитет, 22-летний житель Речицы за рулём Rover двигался...
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