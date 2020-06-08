ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Речицком районе при столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки

08.06.2020 17:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 июня около часа дня в Речицком районе случилось смертельное ДТП.

Как сообщает Следственный комитет, 22-летний житель Речицы за рулём Rover двигался по трассе Р82. В какой-то момент иномарка пошла на обгон и выехала на встречную полосу. В этот момент во встречном направлении двигался грузовик «МАЗ», произошло столкновение.

В Речицком районе при столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки
Фото: Следственный комитет 

Водитель Rover погиб на месте. Обстоятельства аварии выясняются. К месту ДТП была направлена СОГ.

Если у вы стали очевидцем ДТП, а также если у вас есть записи видеорегистратора с места аварии, сообщите об этом по телефонам: 8 (029) 681-46-94, 8 (02340) 5-49-08.

В прошлом месяце в Минском районе столкнулись Toyota с прицепом и Renault.

В аварии погибла пассажирка – подробности здесь.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 8 июня около часа дня в Речицком районе случилось смертельное ДТП. Как сообщает Следственный комитет, 22-летний житель Речицы за рулём Rover двигался...
 
Новости дня
Новости разные
 
О самых распространенных ошибках во время домашних тренировок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика