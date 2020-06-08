Испанская достопримечательность Саграда Фамилия откроется в июле

Источник материала: ОНТ

Европа постепенно выходит из карантина. Испанские власти объявили о скором открытии одной из главных достопримечательностей страны.

Речь идет о барселонском соборе Святого Семейства. Его ежегодно посещали до двух миллионов туристов. Однако из-за пандемии храм закрыли. Спустя три месяца безмолвия Саграда Фамилия готова открыть свои двери. Правда, сначала только местным жителям. Доступным для всех храм станет, когда в город вернутся иностранные туристы.

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