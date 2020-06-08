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Испанская достопримечательность Саграда Фамилия откроется в июле

08.06.2020 17:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Испанская достопримечательность Саграда Фамилия откроется в июле

Европа постепенно выходит из карантина. Испанские власти объявили о скором открытии одной из главных достопримечательностей страны.

Речь идет о барселонском соборе Святого Семейства. Его ежегодно посещали до двух миллионов туристов. Однако из-за пандемии храм закрыли. Спустя три месяца безмолвия Саграда Фамилия готова открыть свои двери. Правда, сначала только местным жителям. Доступным для всех храм станет, когда в город вернутся иностранные туристы.  

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Европа постепенно выходит из карантина. Испанские власти объявили о скором открытии одной из главных достопримечательностей страны. Речь идет о барселонском...
 
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