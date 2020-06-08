|
Испанская достопримечательность Саграда Фамилия откроется в июле
Источник материала: ОНТ
Европа постепенно выходит из карантина. Испанские власти объявили о скором открытии одной из главных достопримечательностей страны.
Речь идет о барселонском соборе Святого Семейства. Его ежегодно посещали до двух миллионов туристов. Однако из-за пандемии храм закрыли. Спустя три месяца безмолвия Саграда Фамилия готова открыть свои двери. Правда, сначала только местным жителям. Доступным для всех храм станет, когда в город вернутся иностранные туристы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европа постепенно выходит из карантина. Испанские власти объявили о скором открытии одной из главных достопримечательностей страны. Речь идет о барселонском...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)